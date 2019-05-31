الريس عمر حرب “مرتضي منصور” يعلن رحيل جروس !

تحليل : خالد صلاح عبد الرحيم

جماهير الزمالك لم تحزن علي رحيل جروس لأنه متواضع فنياً ولكن الجماهير تعاطفت علي الطريقة السيئة التي رحل بها هذا المدرب .

لنتحدث سوياً عن جروس فنياً مع الزمالك هذا الموسم :

تكتيك جروس الهجومى يعتمد على تقدم الأظهرة للأمام “النقاز وجمعة” ودخول كهربا كمهاجم ثانى بجانب بوطيب وزيزو يساند النقاز على المرمى وأوباما الذى يتحرك فى كل رقعة بالملعب يقوم بالرجوع لوسط الملعب لاستلام الكرة ويخترق داخل الصندوق ويقوم بالتمريرات الخطيرة على المرمى، ونأتى لساسى محور أداء نادى الزمالك وهمزة الوصل بين الوسط والهجوم وصانع الألعاب الخفى فى تشكيلة الأبيض الذى يوقع على كل تمريرة ويقوم بصناعة الأهداف، وبعد اصابة فرجاني ساسي تأقلم جروس مع الوضع بالرغم من غياب عقل الفريق واللاعب الذي يربط بين الخطوط وينقل الهجمة من الخلف للأمام

جروس حل مشكلة كبيرة في مركز الظهير الأيسر وقام بوضع عبد الله جمعة الذي تألق بدوره في هذا المكان بعد ما كان أحتياطي في تشكلية الأبيض أصبح من أهم اللاعبين داخل الملعب ، ثانياً أنت تلعب منذ فترة بدون جمهور وغير معتاد علي الأجواء الصعبة ، و أن يحافظ جروس علي هدوء اللاعبين تحت الضغط الجماهيري في تونس والمغرب عندما واجه الوداد والنجم الساحلي بل ويقتل أندية شمال أفريقيا بنفس السلاح، في الحصول علي الأخطاء والسقوط علي أرضية الملعب لإستنزاف وقت المبارة واستفزاز اللاعبين للحصول علي إنذرات هذا ما رأيناه من لاعبي الزمالك أمام النجم والوداد علي أرضهم وأعتقد هذا ذكاء كبير من السويسري ، لأن أندية شمال أفريقيا كانوا يفوزوا بالبطولات أمامنا بهذا الأسلوب .

نأتي لمشكلة الجماهير مع جروس هو يقوم بتثبيت التشكيلة ، وهذا إيجابي وسلبي ، الايجابي في هذا الأمر أن يخلق التجانس بين اللاعبين ، والسلبي في هذا الأمر أن اللاعبين يصلوا لمرحلة الإجهاد وأن عقلية اللاعب المصري عندما يشعر بأن مكانه مضمون داخل التشكيل الأساسي يصل لمرحلة الرعونة والدلع داخل الملعب ، السؤال هل هناك مدرب في العالم لا يوجد له سلبيات الاجابة طبعاً لا ، ومن المعروف أن المدرب الأجنبي له قناعات خاصة مثل جوزيه مع الأهلي ، المشكلة الأخري تغييرات جروس الغريبة داخل المباراة وعدم التدوير بين اللاعبين ، جروس الوحيد الذ يحكم في هذا الأمر لأنه داخل الملعب والتدريبات ويعرف كل شئ ونحن نتحدث من بعيد ومادام هناك معطيات بأن الرجل فاز ببطولة يبقي قراراته صحيحه والتاريخ سيذكر أن جروس فاز مع الزمالك ببطولة ولا يذكر أي شئ أخر ، وأعتقد أن جروس تعلم من سلبياته بعد موسم كامل مع الزمالك وكان سيعدل هذه التفاصيل .

جروس يستحق كل الإحترام والتقدير مع الزمالك ، حصل علي بطولة الكونفدرالية بعد 16 سنة غياب عن التتويج القاري للقلعة البيضاء ، ومتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز خلف النادي الأهلي بفارق نقطة واحدة ، حصل علي بطولة السوبر السعودي بالفوز علي الهلال السعودي ، وخرج بطريقة مُشرفة من البطولة العربية بضربات الجزاء الترجيحية أمام الاتحاد السكندري .

للأسف سر نجاح الزمالك هذا الموسم هو ابتعاد رئيس النادي مرتضي منصور بسبب عقوبة الكاف عن الحديث في الاعلام أو مشاهدة المبارايات في المدرجات شئ إيجابي وليس سلبي، لانه بيمارس الضغوط علي اللاعيبه ودايماً جذاب للمشاكل ، وعندما عاد رئيس النادي قام بقرار خاطئ في حق هذا المدرب مثلما فعل مع فييرا الذي كان سيصنع إمبراطورية مع الزمالك .

أنت فزت بالكونفدرالية بسبب الأستقرار الفني وضعت مدرب من بداية فترة الاعداد إلي نهاية موسم ، لذلك طبق جروس أفكاره ونجح عكس الماضي وما يفعله رئيس النادي مع المدربين ، مرتضي منصور رئيس يفعل أشياء ممتازة مع النادي يتعاقد مع لاعبين كبار هذا الموسم يأتي بمدرب كبير ، وحتي تعيين أمير مرتضي الذي سيكون من الأفضل الاداريين في مصر مستقبلاً ، ويأتي في لحظة ويضيع كل هذا بقرار متسرع وغير مدروس

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