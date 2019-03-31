الريال مدريد ضد هويسكا..بنزيما يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل

الريال مدريد ضد هويسكا،في منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني حقق الريال مدريد فوزاً مُهماً على نادي هويسكا متذيل ترتيب الدوري في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب السانيتياغو بيرنابيو،هويسكا فاجأ الريال مدريد بهدف في الدقيقة الثالة من إنطلاقة المباراة بواسطة لاعبه جوتشو هيرنانديز،بعد الهدف سيطر الريال مدريد على مجريات اللعب وكاد يعادل النتيجة في عدة مناسبات في الدقائق العشرين الأولى من المباراة،وفي الدقيقة السادسة والعشرين إستطاع نجم الريال مدريد إيسكو معادلة النتيجة لفريقه،واصل الريال مدريد صحوته لكنه لم يستطع إختراق التكتل الدفاعي لنادي هويسكا لينتهي الشوط الأول على التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف.

في الشوط الثاني من المباراة عاد الريال أكثر عزيمة وبلغت نسبة الإستحواذ أكثر من سبعين في المائة للريال لكن الحظ عاندَ لاعبيه كثيرا قبل أن ينجح الشاب داني سيبايوس في إحراز التقدم للريال مدريد من جديد في الدقيقة الثانية والستين،لكن شابيير اتشيتا إستطاع إدراك التعادل لفريقه في الدقيقة الرابعة والسبعين معقدا مهمة الملكي،وفي الربع ساعة المتبقي شهدت المباراة محاولات عديدة لإحراز هدف الفوز وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة أحرز المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما هدف الفوز لفريقه لينتهي اللقاء بفوز الريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز أصبح الريال مدريد يحتل المركز الثالث بسبع وخمسين نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو صاحب المركز الثاني وإثنتي عشرة نقطة عن برشلونة المتصدر،فيما تجمد رصيد هويسكا عند النقطة الثانية والعشرين في المركز الأخير.