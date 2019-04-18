الدوري الأوروبي..أرسنال يجدد فوزه على نابولي ويعبر إلى النصف نهائي رفقة تشيلسي

الدوري الأوروبي،في إياب الدور الربع نهائي من الدوري الأوروبي عَبَرَ نادي أرسنال الإنجليزي إلى الدور النصف نهائي من المسابقة وذالك بعدما جدد فوزه على نادي نابولي الإيطالي في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملع سان باولو في نابولي سجل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر المباراة.

وشهد الشوط الثاني من المباراة هجوما كثيفا من طرف نابولي الذي حاول الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية لكن الحظ وقف ضدهم لينتهي اللقاء بفوز الجانرز بهدف وحيد ليصبح مجموع المباراتين ثلاثة أهداف لأرسنال.

.وفي مباراة أخرى إلتحق نادي تشيلسي الإنجليزي بركب المتأهلين بعد فوزه الكبير على ضيفه سلافيا براغ في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ستامفورد بريدج.

تشيلسي لم يمهل ضيفه سوى خمس دقائق ليفتتح بيدرو رودريغيز النتيجة للفريق الإنجليزي،واصل تشيلسي هجومه ليثمر هدف ثانيا سجله سيمون ديلي في مرماه في الدقيقة التاسعة،ورفع أولييفه جيرو الحصة إلى ثلاثة أهداف قبل إكتمال عشرين دقيقة، وفي الدقيقة الخامسة والعشرين سجل توماس سوتشيك هدفا لسلافيا براغ،بعده بدقيقتين عاد بيدرو ليسجل الهدف الرابع للبلوز.

في الشوط الثاني سجل شفيتشيك هدفين لفريقه في الدقيقة الواحدة والخمسين والرابعة والخمسين.

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بقيت النتيجة على حالها أربعة أهداف لتشيلسي مقابل ثلاثة لسلافيا براغ إلى أن أعلن الحكم نهاية المباراة.

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