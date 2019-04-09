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الخطيب يهدد: 4 أشهر خصم واللي مش عاجبه يمشي ومستني رد اعتبار للنادي

كتب أشرف ركن الدين آخر تحديث

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن كواليس الاجتماع بين محمود الخطيب رئيس النادي ولاعبي الفريق والجهاز الفني أمس الإثنين بعد خسارة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وفي ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، يوم السبت الماضي 6-4-2019.

4 أشهر خصم بعد الخسارة أمام صن داونز

وقال المصدر في تصريح لإحدى الصحف: «الخطيب أبلغ اللاعبين والجهاز المعاون باستثناء الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني ومساعديه، بأنه تم خصم 4 أشهر كاملة من راتبهم بعد الخسارة الكبيرة أمام صن داونز، مؤكدًا للاعبين أن الهزيمة للنادي هي عار في تاريخه الأفريقي، وتقصير كبير من الجميع.
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وأكمل: «لن يتقاضى أي لاعب من الفريق أو من الجهاز المعاون أي مليم طوال الأشهر الأربعة المقبلة بعد هذه الكارثة، واللي مش عاجبه يمشي».

الخطيب يهدد

وطالب محمود الخطيب اللاعبين برد اعتبار النادي في إياب الدور الربع النهائي، وأنه سيكون هناك قرارات تغضب الجميع حال التهاون والخسارة.

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج.. وأهتم بكل ما يعطي نتائج صحيحة وسريعة.. مبدئي في الحياة: النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله بجودة ممتازة وفي وقت قصير.

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