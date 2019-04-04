الحزم ضد الهلال..الهلال يقلب تأخره أمام الحزم إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين

الحزم ضد الهلال،في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،تغلب نادي الهلال على مضيفه الحزم في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي الحزم،بدأت المباراة قوية من جانب الناديين لكن لم تتح لأي منهما فرصة التسجيل،وفي الدقيقة الثامنة عشر من إنطلاقة المباراة عن طريق الاعب رودولفو دي ألميدا.

واصل الحزم أدائه المتميز في المباراة وفي الدقيقة الأولى في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع للشوط الأول ضاعف زوراب تسيسكاريدز الغلة للحزم بهدف ثان،وإنتهى الشوط الأول من المبارة بتقدم الحزم بثهدفين دون مقابل.

في الشوط الثاني من المباراة عاد الزعيم السعودي بقوة ولم تمض ثلاث دقائق على إنطلاقة الشوط الثاني حتى تمكن الفرنسي بافيتمبي غوميز من تسجيل هدف تقليص الفارق،واصل الهلال ضغطه الرهيب على مرمى الحزم لينجح بافيتمبي غوميز من معادلة النتيجة في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة.

في الربع الساعة الأخير من المباراة وصلت نسبة الإستحواذ سبعين في المائة لنادي الهلال،فيما تكتل دفاع نادي الحزم في سعيهم إلى الإبقاء على نتيجة التعادل.

وفي الوقت القاتل من المباراة-الدقيقة تسعين-سجل سوريانو هدف الفوز لنادي الهلال،وبهذا الفوز اصبح رصيد نادي الهلال واحد وستون نقطة محافظا على فارق النقطة الوحيدة التي تفصله عن المتصدر النصر.

فيما تجمد رصيد نادي الحزم عند النقطة السابعة والعشرين في المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

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