الحارس الإسباني كاسياس يتعرض إلى أزمة قلبية ويخضع لجراحة مستعجلة

تعرّض الحارس الإسباني كاسياس، وهو الحارس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، والحارس الحالي لنادي بورتو البرتغالي، إلى أزمة قلبية خلال التدريبات، التي يجريها فريقه استعدادًا لباقي مشوار البطولة البرتغالية.

وبسرعة تمّ نقل الحارس الإسباني إيكر كاسياس إلى المستشفى حيث خضع لعملية قسطرة بسرعة، وفق ما أوردته صحيفة “ريكورد” البرتغالية.

أزمة قلبية وعملية قسطرة

وقالت الصحيفة البرتغالية إنّ حالة الحارس الإسباني كاسياس مستقرة، وبعد أن خضع إلى عملية القسطرة، لن يكون بإمكانه مواصلة اللعب خلال الموسم الحالي، ولكنه سيعود إلى فريقه البرتغالي نادي بورتو في بداية الموسم القادم.

وعلى موقع الصحيفة البرتغالية “ريكورد”، تمّ نشر خبر يتعلق بالمدافع الإسباني لنادي ريال مدريد سارجيو راموس، الذي ما إن سمع بالخبر، حتى اطمأن على صحة زميله السابق في النادي الملكي، والمنتخب الإسباني لكرة القدم.

من هو الحارس الإسباني كاسياس؟

الحارس الإسباني إيكر كاسياس، من مواليد 1981، يلعب حاليًا في صفوف نادي بورتو البرتغالي، وقد أحد أبرز حراس نادي ريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم.

وقد شارك في 725 مباراة في صفوف نادي ريال مدريد، و167 مباراة في صفوف المنتخب الإسباني لكرة القدم.

انتقل إلى صفوف نادي بورتو البرتغالي في يوليو 2015، ولعب إلى حدّ الآن 134 مباراة في الدوري البرتغالي.

وكان الحارس إيكر كاسياس شارك للمرة الأولى مع المنتخب الإسباني في يونيو 2000 وعمره لم يتجاوز 19 سنة.

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