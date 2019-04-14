الجهاز الطبي لنادى الزمالك: فرجاني ساسي سيغيب عن الملاعب لمدة شهر على الأقل

أكد مصدر بالجهاز الطبي لنادى الزمالك ان فرجاني ساسى لاعب وسط الفريق تعرض لشرخ فى شظية القدم ،وهذا ما أثبتته الإشاعات والفحوصات التي اجريت له ،وسوف يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من شهر على الأقل الى 45 يوم .

وقد تعرض ساسى للإصابة خلال لقاء فريقه مع نادى حسنية اغادير المغربي فى بطولة الكونفيدرالية الافريقية امس الأحد ،والتي استطاع الزمالك فيها الفوز بهدف نظيف عن طريق ابراهيم حسن فى الدقيقة 49 من اللقاء ،والصعود لنصف نهائي البطولة.

غياب ساسى عن مباريات مهمة للزمالك

بذلك يغيب فرجاني ساسى نجم وسط الزمالك عن مباراة الإسماعيلي يوم الخميس القادم الموافق 18/4 فى الدوري المصري الممتاز ،ويغيب أيضا عن مباراة بيراميدز يوم الاثنين الموافق22/4 ،والتي يسعى الزمالك للفوز فى جميع مبارياته المتبقية فى الدوري على أمل تعثر الأهلي ،والعودة مرة اخرى لقمة ترتيب الدوري وحصد اللقب.

المدير الفني للزمالك يستعين بخدمات محمد ابراهيم

وسوف يعتمد السويسري كريستيان جروس بشكل أساسي على خدمات طارق حامد فى منتصف الملعب ،بالإضافة الى محمد ابراهيم الغائب عن الملاعب لفترة طويلة لسد فراغ غياب فرجاني ساسى ،وخاصة انه لاعب مؤثر فى فريق الزمالك ،وهذا ما أثبتته المباريات السابقة التي لعبها الزمالك بدون ساسى بسبب الإيقاف.

وينتظر الزمالك الفائز من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسى للعب مباراة نصف نهائي الكونفيدرالية الافريقية ،والتي من المقرر ان تقام يوم 28 أبريل الجاري .

← آخر خبر: