التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى القمة 117

تقام اليوم السبت 30 مارس فى تمام الساعة السابعة مساءً مواجهة الأهلي والزمالك فى القمة 117 فى بطولة الدوري العام المصري، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر، حيث يدخل الزمالك تحت قيادة السويسري كريستيان جروس وهو متصدر جدول الدوري برصيد 53 نقطة، بينما يدخل الأهلي مباراة القمة اليوم تحت قيادة الأوروجوانى مارتن لاسارتي وهو فى المركز الثاني برصيد 51 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الزمالك.

تنقل قناة أون سبورت ON Sport مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بتعليق حاتم بطيشة على القناة الصوتية الأولي، وبتعليق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية، بينما ينقل التليفزيون المصري المباراة على القناة الثانية الأرضة بتعليق طارق الأدور، وتنقل المباراة قناة نايل سبورت بتعليق مدحت شلبي، وعبر الإذاعة تنقل المباراة على قناة ON Sport F.M بتعليق مؤمن حسن، وعبر إذاعة الشباب والرياضة بتعليق رامي بهجت.

وتحكيمياً يقود مباراة القمة 117 بين الأهلي والزمالك طاقم تحكيم روماني بقيادة ايستيفان كوفاكس حكم المباراة الأول، ويعاونه كل من ميهاي أوفيديو أرتن مساعد أول، وفازن فلورن كارينسكو مساعد ثان، وواونت ماريوس إفران حكم رابع.

تشكيل الأهلي والزمالك فى القمة 117

تضم قائمة النادي الأهلى 22 لاعبا سيختار منهم لاسارتي المدير الفني تشكيل الفريق وهم: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، وعلي معلول، وسعد سمير، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعمرو السولية، وناصر ماهر، ومحمد هاني، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وصالح جمعة، ووليد أزارو، ومروان محسن، وصلاح محسن، ومحمود وحيد، وجونيور أجاي، وجيرالدو، وباسم علي، ومحمد شريف.

كما تضم قائمة نادي الزمالك أيضاً 22 لاعباً سوف يختار منهم جروس المدير الفني للزمالك التشكيل وهم: محمود جنش، وعماد السيد، ومحمود الونش، ومحمد عبد الغني، ومحمود علاء، ومحمد عبد السلام، وحمدي النقاز، وعبد الله جمعة، وحازم إمام، وبهاء مجدي، وطارق حامد، وفرجاني ساسي، ومحمود عبد العزيز، ويوسف أوباما، وأحمد زيزو، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومحمد إبراهيم، وإبراهيم حسن، وأيمن حفني، وخالد بو طيب، وعمر السعيد، وحميد أحداد.