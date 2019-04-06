الترجي يعود بانتصار ثمين من قسنطينة ويقترب من النصف النهائي

حقق الترجي الرياضي التونسي انتصارًا ثمينًا جدًا، مساء اليوم، في ملعب “الشهيد حملاوي”، أمام شباب قسنطينة، بعد الانتصار بـنتيجةـ (2/3) في إطار مباراة الذهاب للدور الربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية، وهو ما يجعله قريبًا من الترشح إلى الدور نصف النهائي في المسابقة الأهم في إفريقيا.

بداية موفقة للترجي

في الدقيقة الرابعة من المباراة تتم عرقلة المهاجم طه يس الخنيسي داخل مناطق الجزاء، فيعلن الحكم المصري جهاد جريشة عن ضربة جزاء ، ينجح في تنفيذها الجزائري يوسف البلايلي فيحقق الهدف الافتتاحي (0/1). ورغم بعض المحاولات الجدية من زملاء بالمختار، فإن لاعبي الترجي تمكنوا من الصمود والمحافظة على التقدم حتى نهاية الفترة الأولى من المباراة.

بداية موفقة للترجي وعودة لقسنطينة

الشوط الثاني كان لفائدة الترجي الذي تمكن من مضاعفة النتيجة (0/2) عن طريق الإيفواري فوسيني كوليبالي في الدقيقة 47.

وبعد هذه النتيجة، لم يبق أمام زملاء العبيدي إلا التقدم بأكبر عدد من اللاعبين إلى مناطق الترجي، من أجل تذليل الفارق قبل العمل على تعديل النتيجة، وفعلا تمكن شباب قسنطينة من تحقيق الهدف الأول عن طريق عديل جعبوت في الدقيقة 49 (2/1).

وواصل شباب قسنطينة محاولاته الهجومية حتى الدقيقة 70 عنما تمكن نسيم ياتو من تعديل النتيجة بضربة رأسية (2/2).

الترجي يعود ويفوز

شباب قسنطينة لم يفرح كثيرًا بالتعادل الذي حققه، حيث تمكن الترجي من تسجيل الهدف الثالث، عن طريق المدافع محمد علي اليعقوبي بضربة رأسية (2/3)، وبالرغم من العودة القوية لشباب قسنطينة إلى الهجوم، إلا أنّ دفاع الترجي بقيادة شمس الدين الذوادي تمكن من المحافظة على تقدمه وتحقيق انتصار ثمين جدًا، وهو ما يجعله قادرًا على الترشح إلى الدور نصف النهائي في مباراة العودة، بعد أسبوع، في الملعب الأولمبي برادس.