البطولات التى حصل عليها النادى الأهلى خلال مشواره من 1907 حتى 2018

بمناسبة احتفال النادى الأهلى بذكرى مرور 111 سنة على تأسيسه الذى بدأ فى الرابع والعشرون من شهر أبريل 1907 حاملاً شعار نادى القيم والمبادئ، حيث تأسس النادى الأهلى تحت اسم النادى الوطنى وهو أكبر الأندية شعبية فى مصر وأحد قطبى الكرة المصرية وزعيم القارة الأفريقية ونادى القرن فى أفريقيا، وصاحب الرقم القياسى فى عدد البطولات على مستوى مصر والقارة الأفريقية، نعرض فى التقرير التالى البطولات التى حصل عليها النادى الأهلى على مدار تاريخه منذ عام 1907 وحتى عام 2018 ما بين بطولات محلية وبطولات أفريقية أو آسيوية.

وقد حقق النادى الأهلى خلال مشواره الذى مضى عدد حافل من البطولات على المستوى المحلى والأفريقى حيث ينافس النادى الأهلى أندية كبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة فى الحصول على أعلى عدد من البطولات القارية، وقد حصل النادى الأهلى حتى اليوم على 135 بطولة ما بين بطولة الدورى والكأس والسوبر المحلى، وبطولة دورى أبطال أفريقيا وكأس الكئوس الأفريقية وكأس السوبر الأفريقى وكأس الأندية العربية.

البطولات المحلية التى حصل عليها النادى الأهلى

حصل الأهلى على بطولة الدورى العام المصرى 40 مرة

حصل الأهلى على بطولة كأس مصر 36 مرة

حصل الأهلى على بطولة كأس السوبر المصرى 10 مرات.

البطولات الأفريقية والعربية التى حصل عليها النادى الأهلى

حصل الأهلى على بطولة كأس السوبر العربى مرتين.

حصل الأهلى على كأس الأفرو أسيوية مرة واحدة.

وحصل الأهلى على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة.

حصل الأهلى على كأس السوبر الأفريقى 6 مرات.

حصل الأهلى على دورى أبطال أفريقيا 8 مرات.

حصل الأهلى على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس 4 مرات.

حصل الأهلى على البطولة العربية للأندية أبطال الكئوس مرة واحدة.

حصل الأهلى على البطولة العربية للأندية أبطال الدورى مرة واحدة.

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