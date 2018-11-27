نتيجة مباراة الاهلي والمقاولون اليوم في الدوري المصري

يستضيف ملعب السلام اليوم مباراة الاهلي والمقاولون ضمن الجولة السادسة من الدوري ويدخل الاهلي المباراة وهو في المركز الثامن عشر وحصل علي 11 نقطة في 6 مباريات حيث لدية 9 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا التي وصل ألي النهائي ولكن تعثر الاهلي أمام الترجي في النهائي وحصل علي المركز الثاني في البطولة، ويستأنف الأهلي اليوم مبارياته في الدوري ضد المقاولون، ونرفق أليكم من خلال هذه الصفحة عبر موقع نجوم مصرية موعد مباراة الاهلي والمقاولون اليوم.

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الاهلي والمقاولون

يدخل الاهلي ضد المقاولون اليوم بالمدير الفني محمد يوسف وهذا بعد اقالة المدير الفني باتريس كارتيرون بعد مباراة التي جمعت بين الاهلي والوصل في البطولة العربية التي انتهت بخسارة الاهلي، وجاء في مركز العام سامي قمصان وفي المدرب المساعد عادل مصطفي وجاء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة و مدير الحراس طارق سلمان، ويأتي طاقم التحكيم في مباراة الاهلي والمقاولون الحكم الأول جهاد جريشة وحكم ثاني محمود ابو الرجال والحكم الثالث سمير جمال والحكم الرابع احمد عبدللة ويأتي الحكم الخامس كلا من احمد حمدي وصبحي العمرواي.

وجدير بالذكر ان الاهلي التقي بالمقاولون في 70 مباراة واستطاع الاهلي تحقيق الفوز في 49 مباراة واستطاع المقاولون الفوز في 6 مباريات وتعادل الفريقين في 15 مباراة، والتقي الاهلي المقاولون يوم 28 أكتوبر عام 2002 واستطاع الاهلي الفوز علي المقاولون بأكبر هزيمة بين الفريقين بنتيجة 6\2، وجدير بالذكر أيضا أن مجموع الأهداف التي سجلها الاهلي في مرمي المقاولون 122 هدف، وسجل المقاولون حتي الآن في جميع مواجهات الاهلي المصري 40 هدف.

موعد مباراة الاهلي والمقاولون

المباراة موعد مباراة القنوات الناقلة الملعب الاهلي والمقاولون 27 نوفمبر 2018 الساعة: 7:00م بتوقيت القاهرة. الساعة 8:00م بتوقيت مكة المكرمة. النيل للرياضة اون سبورت استاد السلام

تشكيل الاهلي ضد المقاولون اليوم

حراسة المرمي: شريف إكرامي.

في خط الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، ساليف كوليبالى، باسم على.

في خط الوسط: أحمد حمودى، حسام عاشور، هشام محمد، إسلام محارب .

. في خط الهجوم: وليد سليمان، مروان محسن.

تشكيل المقاولون ضد الاهلي اليوم

حراسة المرمي: حسن شاهين.

خط الدفاع: إبراهيم عادل، محمد سمير، حسن الشيمي، احمد الشيمي.

خط الوسط: محمد سوستة، احمد محمود، إبراهيم صلاح، لويس اواردو.

خط الهجوم: احمد علي، محمد طلعت.

نتيجة مباراة الاهلي والمقاولون اليوم

نرفق لكل متابعين موقع نجوم مصرية ومحبي الدوري المصري نتيجة مباراة الاهلي والمقاولون عند أعلان الحكم الأول جهاد جريشة صفارة نهاية المباراة.

في الدقيقة 20 والمباراة 0/0

في الدقيقة 40 والمباراة 0/0

في الدقيقة 60 والنتيجة 0/0

في الدقيقة 82 هدف لفريق المقاولون.

الدقيقة 85 ومازلت النتيجة 1/0 للمقاولون.

في الدقيقة 90 اعلن الحكم عن 5 دقايق من الوقت الضائع.

في الدقيقة 95 أطلق الحكم جهاد جريشة صافرة نهاية أحداث مباراة الاهلي والمقاولون.

وانتهت المباراة بفوز المقاولون علي الاهلي بهدف نظيف.