الاهلي ضد الهلال..الزعيم يعبر إلى نهائي البطولة العربية بعد فوزه بركلات الترجيح على أهلي جدة

الاهلي ضد الهلال،في إياب النصف نهائي من البطولة العربية عبر نادي الهلال السعودي إلى النهائي وذالك بعد فوزه على أهلي جدة في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الملك عبدالله الدولي،الأهلي دخل المباراة بقوة حيث سيطر على مجريات اللعب وكان قريبا من التسجيل في عدة محاولات في الربع الساعة الأول ،وفي الدقيقة الثامنة عشرة من المباراة سجل باولو دياز هدف التقدم لنادي أهلي جدة، الذي واصل الضغط على الزعيم فيما تبقي من الشوط الأول من المباراة لكنه فشل في التسجيل،لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف وحيد.

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في الشوط الثاني من المباراة عاد الهلال بقوة حيث سيطر على معظم دقائق الشوط الثاني من المباراة لكن لم ينجح أي من الفريقين في التسجيل في الشوط الثاني،لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية التي سيطر فيها الهلال وشن هجوما رهيبا على مرمى خصمه لكنه لم ينجح في التسجيل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي إبتسمت أخيرا لنادي الهلال، وأتت الركلات على النحو التالي:

الهلال:

كارلوس إدواردو لم يسجل

محمد البريك سجل

محمد الشلهوب لم يسجل

بافيتمبي غوميز سجل

نواف العابد سجل

نادي أهلي جدة:

عمر السومة سجل

باولو دياز لم يسجل

نيكولا ستانسيو سجل

حسن المقهوي لم يسجل

مخند عسيري لم يجل يسجل.

وبهذا يكون الهلال فاز بمجموع ثلاث ركلات مقابل ركلتين للأهلي.

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