الاتّحاد الإفريقي يرفع العقوبة عن شباب قسنطينة قبل مواجهة الترجي اليوم

قبل لقاء الذهاب لدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بين نادي شباب قسنطينة والترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، بملعب قسنطينة، أعلم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نادي قسنطينة بأنه تمّ التراجع عن القرار الذي كان اتخذه بلعب هذه المباراة من دوري أبطال إفريقيا، دون حضور الجمهور.

تراجع الاتحاد الإفريقي يجعل جمهور نادي شباب قسنطينة يحضر بأعداد غفيرة، اليوم السبت، بملعب “الشهيد حملاوي”.

رفع عقوبة غياب الجمهور

وبعد حالة من الانكسار والغضب التي أصابت جمهور شباب قسنطينة، بعد قرار العقوبة باللعب دون حضور الجمهور، عاد الأمل من جديد بعد هذا التراجع من الاتحاد الإفريقي، من أجل الذهاب بعيدًا في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت إدارة شباب قسنطينة قدمت طعنًا إلى الاتحاد الإفريقي حول عقوبة حرمان جمهور “السنافر” من حضور اللقاء الهام ضد الترجي الرياضي التونسي، صاحب لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، في نسخة الموسم الماضي، وفعلًا استجاب الاتحاد الإفريقي، وعاد الأمل من جديد.

وأعربت إدارة شباب قسنطينة عن فرحتها بتراجع الاتحاد الإفريقي عن القرار الذي كانت اعتبرته “مجحفًا” في حقّ فريقها.

جمهور “السنافر” المساند الأول

وينتظر أن يمتلئ اليوم السبت ملعب “الشهيد حملاوي” بجماهير “السنافر”، ليكونوا بذلك اللاعب رقم 12، ويدفعوا بفريقهم بالتشجيع طوال المباراة، بهدف اقتلاع انتصار، يكون خير سند للفريق في مباراة الإياب، بتونس.

وينتظر أن يقدم أبناء المدرب دينيس لافاني مستوى متميزًا، كيف لا وهم لم يتعودوا على الخسارة في ملعبهم، عدا الهزيمة الأخيرة، في مباريات التصفيات ضد النادي الإفريقي التونسي، الذي فاز على شباب قسنطينة بهدف نظيف.

مباراة حماسية

وكان شباب قسنطينة الجزائري ترشح إلى الدور ربع النهائي بعد حصوله على المرتبة الثانية خلف “تي بي مازمبي” بعشر نقاط، جمعها بعد ثلاثة انتصارات، وتعادل، وهزيمتين، وسجل خط هجومه 8 أهداف، بينما قبل 6 أهداف، بينما ترشح الترجي الرياضي التونسي، الأول على مجموعته، بأربع عشرة نقطة، جمعها بعد 4 انتصارات وتعادلين، وسجل 9 أهداف، وقبل هدفين.

وتجري مباراة الذهاب لربع نهائي دور أبطال إفريقيا بين شباب قسنطينة الجزائري والترجي الرياضي التونسي على الساعة الثامنة مساءً، بإدارة الحكم المصري جهاد جريشة.

وستنقل شبكة “بين سبورت” القطرية هذه المباراة على قناتيها “بين سبورت 1 العربية”، و”بين سبورت 10 الفرنسية”، إلى جانب القناة الأرضية الجزائرية.