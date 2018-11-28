الإسماعيلي يبدأ مشوارة الأفريقي عقب غياب 5 سنوات عن المشاركات القارية

حدد النادي الإسماعيلي 24 لاعبا لملاقاة نادي ماسيجير البوروندي في ذهاب دور 64 التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا, حيث يخوض الإسماعيلي مباراة الذهاب خارج أرضة بينما يخوض مباراة العودة بملعب الفريق بمدينة الإسماعيلية يوم 10 ديسمبر المقبل.

وضمت قائمة الفريق الأفريقية عصام الحضري ومحمد فوزي ومحمد مجدي في حراسة المرمي وباهر المحمدي ومحمود متولي ومحمد هاشم وأحمد أيمن وعلاء أحمد ومحمد الضرف وريتشارد بافون وطارق طه ومحمد بافور في خط الدفاع, وعبد الرحمن مجدي وعماد حمدي وحسني عبد ربه وعمر الوحش ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي ومحمد الصادق ونادر رمضان في خط الوسط, وكريم بامبو وشكري نجيب وسعد الجزيري وكريستوفر مندونجا في خط الهجوم.

ويعود الإسماعيلي للمشاركة الأفريقية عقب غياب 5 سنوات عن الساحة الأفريقية, حيث كانت آخر مشاركاته في العام 2013 بكأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية وخرج من الدور ربع النهائي.

وكان الإسماعيلي قد خاض خلال مشاراته الأفريقية خلال تاريخه الطويل 66 مباراة منذ العام 1969 وحتي الآن حقق الفوز في 37 مباراة, وتعادل في 16 مباراة وهزم في 13 مباراة وسجل مهاجمو الفريق 112 هدفا وتلقي الإسماعيلي 59 هدفا, ويحتل محمد محسن أبوجريشة مهاجم الفريق ومدربة الحالي صدارة هدافي الإسماعيلي برصيد 19 هدفا.

يشار أن الإسماعيلي قد حقق الفوز بدوري أبطال أفريقيا في أول مشاركة له في تاريخه في العام 1969 عقب الفوز في النهائي الذي أقيم في 9 يناير 1970, علي فريق الأنجلبير / مازيمبي حاليا / الكونجولي بثلاثة أهداف مقابل هدف, وفاز هداف الفريق علي أبوجريشة بجائزة أحسن لاعب أفريقي في نفس العام والتي منحتها له مجلة جان أفريكان الفرنسية واسعة الأنتشار والمهتمه بالكرة الأفريقية.