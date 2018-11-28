تصريحات نارية للنادى الاهلى بسبب التذاكر والعامري فاروق يهدد بالانسحاب ويضع الشروط لاستكمال الدوري

تشهد الساحة الرياضية خلال الفترة الحالية حالة من التقلبات التى تظهر عليها بشكل كبير عقب النتائج الغير مرضية خصوصا للقلعة الحمراء النادى الاهلى، وذلك بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا وفوز نادى الترجى التونسى به وكذلك توديع البطولة العربية للأندية كأس زايد، وأخيرا خسارة أولى مباريات الدوري المصري أمام المقاولون العرب والتى جمعت بين الفريقين مساء أمس والتى انتهت بخسارة فريق النادى الأهلى بهدف نظيف قبل نهاية المباراة فى الوقت القاتل، ومع تلك النتائج ظهرت علامات الاستفهام من جانب الجماهير المصرية العاشقة للمارد الأحمر خلال الفترة الماضية والتى جاءت الاستفسارات عن سبب تلك النتائج الغير مرضية.

وعلى نفس السياق حيث جاءت عدد من التصريحات لإدارة النادى الاهلى من العامري فاروق، حول تذاكر الجماهير والذى طالب الجميع بضبط النفس والمساواة بين الاندية والذى أوضح نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي ان غياب الجماهير له تأثير سلبى أيضا ويجب حضور الجماهير مساواة بالفرق الأخرى

وجاءت تصريحات العامري فاروق عبر إذاعة محطة الشباب والرياضة قائلا” ندرك جيدا” مدى الأعباء على كل مسؤول فى الدولة ولكن هذا يضع مجلس الادارة فى مأزق أمام الجماهير وطالب بحضور 5000 مشجع للنادى الأهلى، والذى غابت الجماهير عن مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب على هامش الأسبوع السادس عشر وكما أضاف أنه لا يجوز خوض المباريات المقبلة بدون جماهير ، سألعب المباريات القادمة بجمهور كباقى الفرق وإلا لن نستكمل الدوري بهذا الشكل حيث .