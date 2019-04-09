طرح تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز وخطوات شراء التذاكر من على الموقع الرسمي

يتابع عدد كبير من الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم وأيضا عشاق المارد الاحمر النادى الأهلي خلال الفترة الحالية الاستعدادات الكبيرة للنادى الأهلى للمباراة الهامة والمرتقبة القادمة فى بطولة دوري أبطال أفريقيا والتى تقام حاليا ويشارك بها المارد الأحمر عقب وصوله الى دور ربع نهائى البطولة الأفريقية، ليكون خصم قوى وعنيد ضد فريق صن داونز حيث يستعد أبناء الكابتن لاساريتى المدير الفنى للقلعة الحمراء وجهازه المعاون واللاعبين خلال الفترة القادمة بالتركيز المتقن للمباراة القادمة فى ظل التصريحات المنتشرة عن مؤخرا حول الإصابات التى ضربت المارد الأحمر فى أهم لاعبيه

أسعار تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز

قبل موقعة الأهلي وصن داونز يبحث عدد كبير من الجماهير المصرية عن موعد طرح تذاكر لقاء إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا والذي يجمع الفريقين فى المباراة الأخيرة، حيث يحظى الفائز بضمان كبير للفوز بالبطولة، واعتادت الجماهير المصرية وعشاق المارد الأحمر على السعى وراء اللاعبين للمساندة والمؤازرة، فيهتم خلال الفترة الحالية الجماهير بأماكن بيع وأسعار تذاكر مباراة الاهلى القادمة أمام وصن داونز

فقد صرح مدير إدارة المباريات عن كيفية حجز تذكرة حيث صريح ان المشجع لابد ان يحمل البطاقة والتذكرة واذا ذهب المشجع باحدهما بدون الاخر فن يدخل المباراة و الموقع الرسمي للنادى الاهلى

خطوات حجز بطاقة تذكرة مباراة الاهلى وصن داونز من على موقع النادي

ويسعى موقع نجوم مصرية لتسهيل على الجماهير المصرية عمل حجز تذكرة المباراة وكذلك البطاقة الحمراء، في نشرح من خلال الصورة المرفقة طريقة الحجز والمبالغ المستحقة لكل بطاقة

← آخر خبر: