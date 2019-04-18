الأهلي ضد بيراميدز..المارد الأحمر يتراجع إلى المركز الثالث في الدوري بعد خسارته أمام الأهرام

الأهلي ضد بيراميدز،في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز حقق نادي بيراميدز فوزاً مُهماً على الأهلي في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب بترو سبورت، الأهلي دخل المباراة بقوة حيث كان قريبا من التسجيل في عدة فرص في الدقائق العشر الأولى من المباراة.

لكن بيراميدز إستطاع إفتتاح النجاح عن طريق كينو من تسديدة متقنة خادعت حارس الأهلي، بعد الهدف شن الأهلي هجوما كبيرا على مرمى بيراميدز وتفنن لاعبوه خصوصا المغربي وليد آزارو في تضييع الفرص التي كانت سانحة للمارد الأحمر في التعادل،وإنتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي بيراميدز بهدف نظيف.

في الشوط الثاني واصل المارد الأحمر هجومه الرهيب على مرمى الأهرام الذين تحصلو بدورهم على فرص خطيرة، لكن الحظ عاند الأهلي في هذه المباراة لينتهي اللقاء بفوز الأهرام بهدف نظيف من إمضاء الاعب كينو، وبهذ النتيجة إرتقى نادي الأهرام إلى المركز الأول برصيد ستين نقطة بالتساوي مع نادي الزمالك الذي فاز قبل ساعات على نادي الإسماعيلي بهدفين دون رد.

شاهد أيضا:موعد مباراة نابولي ضد أرسنال في إياب الربع النهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

فيما تراجع نادي الأهلي إلى المركز الثالث برصيد ثمانٍ وخمسين نقطة، ويمر نادي الأهلي بفترة سيئة حيث خرج من دوري النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا وهاهو الآن يخسر الدوري مع تبقي أربع مباريات له فيه.

← إقرأ أيضاً: