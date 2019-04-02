الأهلي ضد الإتحاد الإسكندري..هدفان في الوقت القاتل يُعيدان المارد الأحمر إلى صدارة الدوري

الأهلي ضد الإتحاد الإسكندري،في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري حقق الأهلي المصري فوزاً مُهماً على ضيفه نادي الإتحاد الإسكندري في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب ليرتقي الأهلي إلى صدارة الدور يالمصري مؤقتا،الأهلي كان الأخطر منذ إنطلاق المباراة وخلق عديد الفرص التني لم يكتب لها النجاح،وهاجم الإتحاد الإسكندري بدوره لكن لم يستطع أي من الفريقين التسجيل لينتهي الشوط الأول من المباراة على وقع التعادل السلبي.

في الشوط الثاني من المباراة عاد نادي الأهلي أكثر قوة وزاد من ضغطه على مرمى الإتحاد الذي وقف في وجه جميع محاولات الأهلي وبعدما كانت المباراة تسير نحو التعادل السلبي خطف المدافع التونسي علي معلول هدف التقدم للمارد الأحمر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع،وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بديل الضائع أمن النجم المصري صالح جمعة الفوز لفريقه بعدما سجل الهدف الثاني للاهلي .

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واتنهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين لصفر ،ليصعد المارد الأحمر إلى صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد خمس وخمسين نقطة بفارق نقطة عن غريمه التقليدي نادي الزمالك،فيما تجمد رصيد نادي الإتحاد الإسكندري عند النقطة الثانية والثلاثين في المركز الثامن.

وسيذهب نادي الأهلي يوم السبت القادم لملاقاة نادي صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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