الأمير محمد بن فيصل يستقيل من رئاسة نادي الهلال السعودي

قدّم الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي استقالته إلى هيئة الرياضة السعودية، اليوم الأول من مايو 2019، دون أن يقدّم الأسباب التي جعلته يقدم على هذه الخطوة، التي كانت منتظرة.

ونشرت صحيفة “الرياضية” السعودية، قبل قليل، على موقعها الرسمي في “تويتر”، خبرًا تؤكد فيه أنّ هيئة الرياضة السعودية تلقت قبل قليل استقالة الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي رسميًا.

وأشارت إلى أنه سيتمّ تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي طارق التويجري، أو أمين عام النادي عبد الله الجربوع بمهام الرئيس إلى نهاية الموسم الحالي.

مشاكل من كل حدب وصوب

وتتالت المشاكل والضغوطات سواء من الجماهير، أو من المقرّبين من نادي الهلال، على الأمير محمد بن فيصل، الذي اختار المدرب الأوكراني زوران لتدريب نادي الهلال، منذ أشهر، ولكنه فشل في تحقيق الأهداف الأهداف المرجوّة، بعد هزيمته في الديربي أمام نادي النصر (2/3)، وهزيمته في نهائي البطولة العربية في الإمارات بعد خسارته أمام النجم الساحلي التونسي بهدفين لهدف واحد.

ولم يرأف نادي التعاون بحال نادي الهلال الجريح، حيث كبّده هزيمتين تاريخيتين خلال أسبوع واحد، فآنهزم في مباراة تصف نهائي كأس ولي العهد بخمسة أهداف نظيفة، قبل أن ينحني مرة ثانية بهدفين نظيفين، أمام نفس النافس، نادي التعاون، وهي الأسباب التي تبدو موضوعية لاستقالة الأمير محمد بن فيصل، من رئاسة نادي الهلال السعودي، وهي استقالة كانت منتظرة، في الوسط الرياضي السعودي.

وسبق الأمير محمد بن فيصل أن أدلى بتصريحات صحفية يؤكد فيها أنّ ضغوطات شخصية تلاحقه، بعد هزيمة نادي الهلال السعودي في نهائي البطولة العربية أمام النجم الساحلي، خاصة بعد أن اصطحب الرئيس السابق سامي الجابر معه المدرب البرتغالي السابق لنادي الهلال جورجي خيسوس، وهو ما أثار الرئيس المستقيل.

وكان خالد بن منصور الجلوي أكد في تدوينة على صفحته على “تويتر” أنّ “الهلال يتعرّض لأكبر مؤامرة في تاريخه لمحاولة إسقاطه.. الله يستر”.

من هو الأمير محمد بن فيصل؟

وتمّ تعيين الأمير محمد بن فيصل ، رئيسًا لنادي الهلال السعودي، في سبتمبر 2018، خلفًا للرئيس السابق سامي الجابر، وهو اللاعب السابق لنادي الهلال.

وسبق للأمير محمد بن فيصل أن شغل رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال السعودي بين عامي 2004 و2008.

والأمير محمد بن فيصل، هو شاعر، له 14 قصيدة ملحّنة، ومغنّاة، اختار لها عنوان “المحتار”.

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