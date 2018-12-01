الأصلع .. من هو رامون دياز مدرب الأهلي الجديد المرتقب والسيرة الذاتية له

من هو رامون دياز مدرب الأهلي الجديد المرتقب والمنتظر هو سؤال الملايين من جماهير كرة المصرية الآن بعد توارد أنباء قوية عن قرب تعاقد النادي الأهلي مع هذا المدرب الأرجنتيني، هذا ونقدم لكم الآن السيرة الذاتية لرامون دياز من ويكيبيديا وتاريخه في عالم كرة القدم والإنجازات التي حققها والبطولات التي فاز بها، وأُطلق على رامون دياز في الأرجنتين لقب الأصلع لأنه في بداية سنواته الأولى كان بغير شعر وأطلق عليه أخوه هذا اللقب لكن سرعان ما ظهر الشعر في رأسه بعد ذلك بكثافة.

من هو رامون دياز مدرب الأهلي الجديد المرتقب والسيرة الذاتية للمدير الفني الأرجنتيني Ramon Diaz

رامون دياز من مواليد مدينة لاروخا الأرجنتينية عام 1959 أي يبلغ من العمر الآن 59 عام، بدأ مسيرته مع عالم كرة القدم كلاعب مع نادي ريفربليت العملاق الأرجنتيني ولعب لمنتخب الأرجنتين الأول وكان يلعب في مركز المهاجم وكان من جيل مارادونا عندما كان لاعبا، كلاعب لعب لعدة أندية أوروبية منها نابولي وانتر ناسيونالي وفيورنتينا وموناكو واختتم مسيرته كلاعب مع يوكوهاما الياباني.

رامون دياز مدرب الأهلي الجديد المرتقب بدأ مسيرته كمدير فني مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني وحصل معه على لقب دوري الأرجنتيني 6 مرات ولقب كأس الليبرتادوريس مرة، وعلى كأس سوبر أمريكا الجنوبية مرة، درب سان لورينزو الأرجنتيني وحصل معه على دوري الأرجنتين، درب نادي كلوب أميركا المكسيكي، كما درب منتخب باراجواي الأول من 2014 حتى 2016، وصل للمنطقة العربية عام 2016 ودرب الهلال السعودي وقادة لنهائي دوري أبطال أسيا 2017، بعدها درب الاتحاد السعودي، كان من المرشحين وبقوة لتدريب منتخب الأرجنتين الأول في صيف 2018.