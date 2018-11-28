أغنى 8 لاعبي كرة القدم فى العالم

أغني 8 لاعباً في العالم في عام 2018

مرتبة لاعب المبلغ المكتسب (بالدولار الأمريكي) 1 ليونيل ميسي $ 43800000 2 كريستيانو رونالدو $ 38800000 3 واين روني $ 29200000 4 كاكا $ 27300000 5 ديفيد بيكهام $ 26800000 6 رونالدينيو $ 25800000 7 كارلوس تيفيز $ 21700000 8 فرانك لامبارد $ 20100000

1: كريستيانو رونالدو ، ريال مدريد – صافي بقيمة 250 مليون جنيه استرليني (321.5 مليون دولار)،ويدفع رونالدو 19 مليون جنيه استرليني (24.4 مليون دولار) في السنة ، على الرغم من أن رونالدو يحصل على 5 ملايين جنيه إسترليني أقل من ميسي ، إلا أنه يملك رعاة أكثر بكثير ، رونالدو هو “لوحة إعلانات بشرية لمجموعة عالمية من الرعاة” مثل Nike و Tag Heuer و Armani. لديه أيضا العلامة التجارية الخاصة به CR7 التي تبيع ما بعد الحلاقة والملابس.

2: ليونيل ميسي ، نادي برشلونة – بقيمة 438 مليون جنيه استرليني (438 مليون دولار).

ويكسب ميسي نصف مليون دولار كل أسبوع (26 مليون جنيه استرليني سنويا / 33.4 مليون دولار) من أحدث تجديد له مع برشلونة ، كما يقدم المهاجم الأرجنتيني 21 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) سنوياً من اتفاقيات الرعاية مع أديداس وبيبسي وجيليت والخطوط الجوية التركية.

3: زلاتان ابراهيموفيتش ، وكيل مجاني – صافي بقيمة 110 مليون جنيه استرليني (141 مليون دولار).

وانتهى عقد زلاتان لمدة عام في مانشستر يونايتد في الصيف ، ومع ذلك فهو لا يزال يتدرب في مقر النادي كارينغتون ومن المتوقع أن يعيد توقيعه مع مانشستر يونايتد عندما يعود من الإصابة بغض النظر ، لديه عقد نايكي المربح ، وحتى براءة اختراع اسمه في السويد.

4: واين روني ، ايفرتون – بقيمة 93 مليون جنيه استرليني (120 مليون دولار).

ترك روني مانشستر يونايتد كهدف هدافي للنادي على مر العصور. حصل على تخفيض في الأجور بنسبة 50٪ للانضمام إلى شركة Everton ، والتي دفعت له 7.8 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

5: إيدن هازارد ، تشيلسي – صافي بقيمة 77 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار).

المخاطر تكسب 12.4 مليون جنيه استرليني (16 مليون دولار) سنوياً في تشيلسي.ويرعى نايكي لاعب خط الوسط المهاجم البلجيكي ، لكنه يؤيد أيضا شركة بطاقات تجارية توبس وبسكوف مصنعي بسكويت اللوتس.

6: غاريث بايل ، ريال مدريد – بقيمة 56 مليون جنيه استرليني (72 مليون دولار).

ريال مدريد يدفع غاريث بيل 18.2 مليون جنيه استرليني (23.4 مليون دولار) في السنة. ويرتبط الساحر الويلزي ارتباطًا تعاقديًا بعمالقة الدوري الأسباني حتى عام 2022. وتبلغ قيمة اتفاقيات الرعاية مع Adidas و Electronic Arts و Sony و Footlocker ما قيمته 9 ملايين جنيه إسترليني (11.5 مليون دولار) سنويًا.

7: نيمار ، باريس سان جيرمان – بقيمة 49 مليون جنيه استرليني (63 مليون دولار).

حصل نيمار على أكبر انتقال لكرة القدم على الإطلاق عندما غادر نادي برشلونة إلى باريس سان جيرمان هذا الشهر.

وسجلت الصفقة عقدًا بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني سنويًا ، لكن البرازيلي يتلقى أيضًا راتباً من رعايته نايك ، وباناسونيك ، وجيليت ، وكلارو ، وريد بول. وهو شريك في شركة إدارة الأعمال NN Consultoria ، ولديه حتى الرموز التعبيرية الخاصة به والمتاحة للتنزيل.

8: يايا توريه ، مانشستر سيتي – بقيمة 43 مليون جنيه استرليني (55 مليون دولار).

تحدى يايا توريه التكهنات الإعلامية التي تربطه بالانتقال إلى نادي ميلان وإنتر ميلان بالتوقيع على عقد مدته عام واحد في مانشستر سيتي. كان يكسب سابقا 10.4 مليون جنيه إسترليني (13.3 مليون دولار) في السنة ، لكن ربما كان عليه أن يقبل 50٪ من الراتب فقط للبقاء في ملعب الاتحاد.