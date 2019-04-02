اعلان مدرب “إنتر ميلان” عودة المهاجم “إيكاردي” للتشكيلة أمام جنوى في دوري الإيطالي

أعلن مدرب فريق “انتر ميلان”، لوتشيانو سيباليتي لهذا اليوم، أن الاعب ماورو إكاردي وهو مهاجم الفريق، الذي ترك الفريق مؤقتا وغاب عنه لفترة محدودة، وأكد أنه سيعود مجددا للفريق في “دوري الإيطالي الدراجة الأولى” يوم الأربعاء، وغاب عن الفريق منذ إعادة تجديد عقده في فبراير الماضي من هذا العام.

كما أعلن اللاعب الأرجنتيني أنه لن يلعب إثر إصابته في ركبته، بالإضافة لذلك إزاحة هداف فريق “إنتر ميلان” من شارة القيادة،

كما أكد مدرب فريق “انتر ميلان” خلال مؤتمر صحفي:إيكاردي في قائمة مباراة الغد، وسيكون ضمن التشكيلة الأساسية. الظروف الآن مهيأة أمام ماورو من أجل مساعدة الفريق مجددًا.

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ويسعى الفريق إلى إتمام هذا الموسم للتأهل “لدوري أبطال أوروبا” خلال الموسم القادم، كما أكد مدرب الفريق “سبيالتي” أن عودة الاعب شيء “محتمل” لفريق “انتر ميلان”.

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مباريات “دوري الإيطالي الدراجة الأولى” لهذا اليوم

الفريق الأول ضد الفريق الثاني توقيت المبارة رويال انتويرب ..:.. كاربي الساعةالثامنة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وعلى الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة كروتوني ..:.. بيروجيا الساعةالثامنة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وعلى الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة لقورنو ..:.. كريموتيزي الساعةالثامنة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وعلى الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة بادوفا ..:.. أسكولي الساعةالثامنة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وعلى الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة

التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام سموحة الليلة وصراع على القمة