اضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وزمبابوي المفتوحة في كأس الأمم الأفريقية

جماهير الكورة المصرية بداخل جميع المحافظات يبحثون عن ترددات القنوات الناقلة مباراة مصر وزمبابوي المجانية، حيث هناك العديد من القنوات المفتوحة، سوف تقوم بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة وبشكل مجاني، واخري تقوم بنقل المباراة بمقابل مادي، وهي قناة بي أن سبورت القطرية، حيث اطلقت الدولة المصرية قناة رياضية يمكن لجميع المصريين تنزيلها ضمن قائمة القنوات الموجودة علي جهاز الاستقبال الخاص بك بشكل مجاني وبدون اي اشتراكات علي التردد الجديد لقناة تايم سبورت المفتوحة على النايل سات ، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم جميع الترددات المفتوحة والمجانية فرجاءً تابعونا .

موعد مباراة مصر وزمبابوي

الحكم الدولي سوف يطلق صافرة الحكم لبدأ المباراة الاولي للفراعنة أمام المنتخب زمبابوي، حيث تنطلق المباراة صافرة الحكم في تمام الساعة 20:00 مساءً بتوقيت غرينتش العالمي، وبتوقيت أم الدنيا في تمام الساعة العاشرة مساءً، كما يمكن للجماهير العربية متابعة المباراة في دولة المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الثانية عشر مساءً .

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وزمبابوي

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 3

beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 2 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

حيث يمكن ضبط ترددات القنوات الناقلة لبطولة كاس امم افريقيا 2019 لمشاهدة جميع المباريات كما يوجد ضمن تلك القنوات المفتوحة هي قناة ZDF HD الألمانية، والتي تبث المباراة عبر القمر الصناعي Astra 1B-1H + 2C، ومن خلال أدخال تردد 11362، يمكنكم التقاط القناة بكل سهولة، ولكن يرجي ضبط معدل الاستقطاب والترميز التاليين افقي 22000 ، كما يمكنكم ضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا اخري وهي القنوات التالية TRT 1 HD، Italia 1،IRIB TV 3 ، من خلال الدخول على هذه المقال تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر مجانا ، حيث قمنا بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بجميع الترددات المجانية والمفتوحة، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة .

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