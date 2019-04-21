تردد قناة بي ان سبورت Bein Sport الناقلة المفتوحة مجاناً والمشفرة، حيث تعد واحدة من أكبر وأشهر القنوات التي تحظى بشعبية قطاع كبير وعريض في العالم أجمع، قنوات بي إن سبورت bein sports الرياضية، يبحث الكثير من الأشخاص عنها دائمًا نظرا لما تبثه من مباريات عالمية مشفرة تمتلك هي فقط حقوق بثها مقارنة بغيرها من القنوات الرياضية الأخرى التي تكتفي بعرض اللقطات المسجلة وملخص المباراة، وهذا الأمر الذي يجعل العديد من الأشخاص يبحثون عن تردد هذه القنوات.

أحدث تردد قنوات بي إن سبورت

أحدث تردد قنوات بي إن سبورت “bein sports” الرياضية الإخبارية 2018 المفتوحة مجاناً والمشفرة ، يتابعه قطاع عريض من المشاهدين حول العالم فى العديد من المناطق والدول المختلفة خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من المناطق الأخرى.

ونظرُا لما تتمتع به القناة من جمهور عريض وواسع منتشر في دول العالم بأكمله، فقد أطلقت القناة خدمة البث عبر الإنترنت سنة 2013، لتسهيل التواصل مع مشاهديها وإتاحة فرصة أكبر لهم للاستمتاع بما تقدمه فى جو من الإثارة والتشويق.

قناة بين سبورت المفتوحة

الآن تردد قنوات بي إن سبورت “bein sports” الرياضية الإخبارية 2018 ، الناقلة مباشر لمباراة ليفربول وروما فى نهائي دورى ابطال أوروبا 2018 وتعد هذه القناة واحدة من القنوات التابعة لشبكة بى إن الترفيهية،وجمهور القناة العريض والمنتشر في العالم ، جعلها تمتلك القناة حقوق بث العديد من مباريات كرة القدم و البطولات العالمية والدولية التي تتمتع بنسبة مشاهدة عالية والتي تنفرد بها من بين جميع القنوات، وعلى رأس هذا البطولات دوري أبطال أوروبا والمقامة حالياً، وكذلك الدوري الإيطالي والدوري الأسباني والأمريكي بطولة الأمم الأوروبية وغيرها من البطولات الأخرى الهامة، كما تقدم الاستديو هات التحليلية التي يتم من خلالها التعليق على أحداث المباريات المختلفة من خلال استضافة نخبة من أشهر محللي كرة القدم في العالم.

تردد قناة بى إن سبورت bein sport الرياضية

ويقدم موقع نجوم مصرية لجميع متابعيه وعشاق كرة القدم تردد قناة بي ان سبورت Bein Sport الناقلة المفتوحة مجاناً التي تبث منه عبر العديد من الأقمار الصناعية المختلفة تردد قناة bein sport news الجديد والتى يأتى فى مقدمتها القمر الصناعى النايل سات والعربسات وغيرها،تردد Bein sport news على الرسيفر العادي لمعرفة تردد قناة bein sport news ويمكنكم مشاهدة هذه القناة الأكثر شهرة على الإطلاق، وننشر اليكم تردد قناة bein sport على النايل سات ، تردد قناة bein sport على العربسات و تردد قناة bein sport على سهيل سات من خلال ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على الترددات التالي، والتي تنقل من خلالها مباشرة اليوم مباراة ليفربول وروما في نهائي دوري ابطال أوروبا.

تردد قنوات بي ان سبورت 2018 beIN SPORTS

شاهد أيضًا

تأسست شبكة قنوات بي إن سبورتس في الأول من أغسطس عام 2003م باسم الجزيرة الرياضية كفرع من فروع قناة الجزيرة الإخبارية، كانت في البداية قناة واحدة ثم تحولت إلي مجموعة من القنوات في السابع والعشرين من أغسطس عام 2005م ، وفي الأول من يناير عام 2014 تم تغيير اسمها من الجزيرة الرياضية لتصبح بي إن سبورت وتصبح في جعبتها باقة من القنوات المجانية والمشّفرة والتي بلغ عددها 17 قناة حالياً تحت راية شبكة بي إن الإعلامية .

وتقدم قناة بي إن سبورتس مباريات تصفيات الأمم الإفريقية، بشكل مباشر وحصري على شاشاتها الفضائية، وعلى بي إن سبورت 3، حيث تنقل قنوات بي إن سبورتس المباريات الكبرى التي تهم ملايين الأشخاص حول العالم.

تردد قناة بي ان ماكس bein sport المشفرة القناة القمر الصناعي تردد القناة القطبية bein max HD 1 نايل سات 12245 V bein max HD 2 نايل سات 12264 H bein max HD 3 نايل سات 12245 V bein max HD 4 نايل سات 12264 H البطولات التي تنقلها مجموعة قنوات بي إن سبورت Bein Sports قنوات بى ان سبورت تذيع بطولات الدوري الانجليزي لكرة القدم، وكأس الاتحاد الانجليزي، والدوري الأسباني لكرة القدم الليجا، وكأس ملك أسبانيا، كذلك تنقل هذه القنوات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، والدوري الفرنسي لكرة القدم، والدوري الألماني لكرة القدم. وغيرها من الدوريات الأوربية الهامة.

ترددات قنوات بي إن على قمر سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق

التردد (ميجا هرتز) 11547 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11585 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

قدمنا لكم متابعينا الكرام تردد بي إن سبورت لمتابعة المزيد من الترددات والأخبار يمكنكم متابعتنا عبر موقع “نجوم مصرية” لكل جديد وسوف نوافيكم بكل التغيرات والتحديثات لترددات القنوات المختلفة بكافة الأقمار الصناعية. دوري أبطال أفريقيا:

وحصلت شبكة قنوات بي إن سبورت علي حقوق البث والنقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا 2019 والذي تشارك فيه أكبر الأندية في الدول الإفريقية .

← إقرأ أيضاً: