احدث تردد قناة أون سبورت ON Sport بث مباشر الجديد 2019 على النايل سات

أليكم عشاق قرة القدم احدث تردد قناة أون سبورت ON Sport الجديد 2019 على النايل سات لمتابعة الدوري المصري كما أنها تعتبر من أفضل القنوات الرياضية المجانية المتاحة على القمر الصناعي النايل سات كما تعتبر هذه القناة من أقوى البرامج الرياضية والأستوديوهات التحليل لكل المباريات التي يتم عرضها، ويتم استضافة أفضل نجوم الرياضة والإعلاميين على القناة لتحليل المباريات، ومنهم الكابتين أحمد شوبير والكابتين سيف زاهر من الأشياء المميزة لقناة أون سبورت حصولها على الدوري المصري حصري بجانب قناة النيل للرياضة الأرضية كما أنها متعاقده مع أبرز المحللين المصريين وعلى رأسهم عماد متعب ومحمد أبو العلا وطه إسماعيل ومحمد فضل وحازم إمام

كما أنها تعقده على بث البطولة العربية وكأس مصر كما تنقل عددا لأباس به من البرامج الرياضية المحلية والعالمية وتنقل ايضا مباريات نادي تشيلسي لكرة القدم فى الدوري الانجليزي كما أن أون سبورت on sport تعتبر من ضمن القنوات الرياضية الهامة الآن فى مصر ويمتلكه رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، بعد أن قام بشرائها من رجل الأعمال نجيب ساو يرس، وعمل على تطويرها الى أن أصبحت الآن تنافس بقوه على الساحة الرياضية .

تردد قناة ON Sport على النايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح:3/4

تردد قناة أون سبورت

تردد القناة معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 10853 h 27500 6/ 5 التردد hd 10853 h 27500 6/ 5 التردد sd

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