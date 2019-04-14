احتفال صلاح اليوم يكشف عن حبه لإحدى الألعاب

ادخل هدف محمد صلاح اليوم فى مرمى البلوز “نادى تشيلسى” السرور فى نفوس المصريين فبعد ابتعاد صلاح لفترة طويلة عن التهديف خلال مسيرته الناجحة مع نادى ليفربول عاد النجم المصرى محمد صلاح ليحرز واحد من اجمل اهدافه على طول مشواره الكروى، ويأمل صلاح ان يستطيع فريقه الفوز بلقب الدورى الانجليزى الممتاز للعام الحالى حيث يتقدم ليفربول حالياً بفارق نقطتين عن منافسه مانشستر سيتى، والذى يتبقى له مبارة مؤجلة.

وكان محمد صلاح قد أحرز الهدف الثانى فى مبارة نادى ليفربول مع نادى تشيلسى على ملعب “أنفيلد”، والتى انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين أحرزهما ساديو مانو، ومحمد صلاح فى مباراة مهمة لمسيرة الريدز فى طريقه للتتويج بلقب الدورى الانجليزى، وخلال مقابلة للنجم المصرى مع شبكة “سكاي سبورتس” اكد صلاح ان فريقه يحتاج فقط الى التركيز خلال اللقائات القادمة مع وجود الأمل فى ان يتعثر مانشستر سيتى خلال مبارياته القادمه.

فيما اضاف هداف الدورى الانجليزى حالياً برصيد 19 هدف ان الاهم حاليا بالنسبة له هو مساعدة الفريق للوصول الى هدفه بالتتويج باللقب الغائب منذ زمن بعيد عن مدينة ليفربول، واضاف ان سر احتفاله اليوم هو حبه لرياضة اليوجا، ولا يرمز الاحتفال لاى شئ آخر غير هوايته، وشغفه بلعبة اليوجا.

وعن تأخر مستواه فى اللقاءات الماضية اكد صلاح ان كل ما فى الامر ان مستوى زملائه “مانى وفيرمنيو” قد تطور واصبحوا اكثر قدرة على تسجيل الأهداف، وانه سعيد بهذا الامر.

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