اجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 متابعة لحظية نصياً

موعد اجراء قرعة كأس الامم الافريقية لعام 2019، من المعروف أن قرعة أمم أقريقيا لكرة القدم في القارة الأفريقية سوف يتم نقلها على الهواء على قنوات التلفزيون المصري، اليوم ومراسم معرفة مواجهات الفرق على الأرضي المصرية، حيث أن مصر هى من تستضيف بطولة الأمم الأفريقية، والمقرر لها منذ 21 يونيو 2019 حتى 19 يوليو 2019، ويستعد المنتخب المصري لتلك المباراة بشدة خاصة وأنها وسط أرضه وجمهورة.

قرعة أمم أفريقيا

وتستعد جميع الجماهير المتواجدة في مصر أكثر من 100 مليون مواطن مصري ينتظرون ما تسفره القرعة اليوم مع منتخب الفراعنة، والأمل في عودة الفراعنة إلى السيادة مرة أخرى في كرة القدم الأفريقية متفائلين بقيادة أليجري مدرب منتخب مصر لكرة القدم.

جدير بالذكر وأن أخر مباراة لمنتخب مصر قد خسر فيها ودياً أمام نيجيريا بهدف نظيف إستعداداً للبطولة الأفريقية المقرر عمل قرعتها خلال ساعات تابعونا في موقعنا نجوم مصرية، وتفاصيل المنتخبات الأربعة وعشرون، وتفاصيل قرعة ومجموعة منتخب مصر، تابعونا لحظة بلحظة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 في جمهورية مصر العربية.

تصنيف المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا

التصنيف الأول: يضم منتخبات (مصر – الكاميرون – السنغال – تونس – نيجيريا – المغرب) التصنيف الثاني: يضم منتخبات (الكونغو الديمقراطية – غانا – مالي – كوت ديفوار – غينيا – الجزائر) التصنيف الثالث: ويضم منتخبات (جنوب أفريقيا – أوغندا – بنين – موريتانيا – مدغشقر – كينيا)التصنيف الرابع: ويضم منتخبات (زمبابوي – ناميبيا – غينيا بيساو – أنجولا – تنزانيا – بوروندي)

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