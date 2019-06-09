اجتماع عاجل في اتحاد الكرة للرد على خطاب الأهلي

عقد اتحاد الكرة اجتماع طارئ لبحث بيان الأهلي الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لمناقشة خطاب الأهلي بخصوص المباريات المتبقية في جدول الدوري التي لم يتحدد موعدها.

قام اتحاد الكرة بفتح القيد المحلي في الوقت المناسب ويكون في موعد القيد الإفريقي بحد أقصي 10_7_2019 لتتمكن الأندية المصرية التي تشارك في البطولات الإفريقية(كاف) من تسجيل لاعبيها الجدد إفريقيا بدون غرامات مالية، ويتم الاعتماد والاستعانة علي هؤلاء اللاعبين في جميع الأدوار الأولي للبطولة.

اتخذ اتحاد الكرة جميع الإجراءات القانونية وفقا لقانون الرياضة،يتفق مع اللوائح المحلية والدولية أمام الجهات حيث تبدأ من لجنة التظلمات باتحاد الكرة حتي مركز التحكيم والتسوية وتصل للفيفا والمحكمة الرياضية ليتم حفظ حقوق جميع الأندية في بطولة الدوري العام بعد قرارات اتحاد الكرة بخصوص المباريات المتبقية في جدول الدوري التي لم تحقق الفرص بين الفرق ولا قواعد اللعب النظيف.

اتخذ اتحاد الكرة كافة الوسائل لتكملت البطولة المحلية بطريقة جيدة مع حفظ حقوق جميع الفرق،ويتم استكمال باقي البطولات في الموسم الحالي لحين يبدأ الموسم الجديد وهذا يحتاج لوقت كبير ويكون علي حساب الوقت المخصص لبطولات الموسم المقبل.

استكمال المسابقات يكون مخالف للوائح لأن الأندية تشارك في مسابقات الموسم الماضي بقائمة لاعبي الموسم الجديد وهذا يعني أن المشاركة في البطولات تكون بقائمة مر عليها ثلاث فترات قيد وهذا يرفضه اتحاد الكرة.

يجهز اتحاد الكرة لائحة متكاملة لجميع البطولات ببنود واضحة وتتضمن علاج السلبيات ويتم إعدادها بخبراء متخصصون.

يمنح اتحاد الكرة جميع الأندية المشاركة في المسابقات الاطلاع علي اللائحة لحين يتم اعتمدها لم يعترض أى نادي علي بند موجود بداخلها.

يطبق اتحاد الكرة تقنية var للقضاء على الأخطاء التحكيمية التي أحدثت مشاكل كثيرة والاستعانة بحكام أجانب من الخارج،طلب النادي الهلي بتطبيق تقنية var في 3_9_2018 بسبب الأخطاء التحكيمية في مبارياته،وتعهد اتحاد الكرة بعدما تسلم تقرير تطبيق تقنية var في 4_10_2018 من النادي الأهلي وقرر اتحاد الكرة تطبيق التقنية في 1_10_2019.

← إقرأ أيضاً: