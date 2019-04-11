اتصالات بالمدرب جيسوس لتعويض زوران في تدريب نادي الهلال السعودي

منذ خسارته للديربي السعودي ضد نادي النصر (3/2)، ثم تعادله مع نادي الوحدة بهدف لمثله، والهلال السعودي يفكر في التعاقد مع مدرب جديد بديلًا للمدرب الحالي الكرواتي زوران ماميتش، بعد مطالبة عدد كبير من جماهير نادي الهلال التي ترى أن فريقها برغم وجود لاعبين متميزين في صفوفه، من ذلك المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميس، يخسر الدربي ضد نادي النصر، ويتعادل ضد نادي الوحدة.

وكشف الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنّ إدارة نادي الهلال، وبعد أن حصلت على دعم أعضاء الشرف، تسعى إلى توقيع عقد مع مدرب جديد بديلًا للكرواتي زوران، وفعلًا اتصلت بالمدرب السابق جيسوس لتعويض زوران في تدريب نادي الهلال السعودي.

الاتصال بالمدرب جيسوس

أكد الإعلامي الرياضي أنّه تم الاتفاق مع المدرب الجديد على تفاصيل العقد، وتاريخ انطلاق بدء العمل الفعلي للإشراف على حظوظ نادي الهلال السعودي.

وظهر اختلاف حول تحديد تاريخ بدء المدرب عمله الفعلي في نادي الهلال السعودي، فإن كان المدرب الجديد يرغب أن يكون انطلاقه مع بداية الموسم القادم، أي بعد نهاية بطولة الموسم الحالي، وأن يكون سامي الجابر، هو رئيس نادي الهلال، لكن إدارة نادي الهلال السعودي ترغب في أن يكون الإشراف الآن، وقبل نهاية بطولة الدوري الحالي.

وقال الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، إنّ إدارة نادي الهلال اتصلت بالمدرب البرتغالي السابق لنادي الهلال السعودي، وهو جورج جيسوس، الذي سبق أن درّب عدة فرق برتغالية، وحصل على لقب الدوري البرتغالي ثلاث مرات.

لا للاستغناء عن زوران

واعتبر أحد أحباء نادي الهلال (أبو سلطان) أنّ “أكبر غلطة ترتكبها إدارة الهلال هي الاستغناء عن المدرب زوران في الوقت الحالي، خاصة وأنّ الفريق مقبل على 4 مباريات مهمة في 4 بطولات، وهي الدوري، والكأس، والبطولة العربية، ودوري أبطال آسيا”.

وأضاف: “كنت أتمنى استمرار جيسوس مع نادي الهلال السعودي، وكانت إقالته غلطة كبيرة ارتكبتها إدارة نادي الهلال، وتمّ استبداله بالمدرب زوران، الأقل حظًا مع الهلال، ولن ألومه لأن لاعبيه منهكين، ومتعبين بسبب كثرة المشاركات”.

وفعلًا، قال الإعلامي المريسل، إنّ: “أكبر خطأ يرتكبه نادي الهلال كل عام، هو دخوله في 4 بطولات، وهذا سبب إجهاد اللاعبين”.

ويحتل نادي الهلال السعودي المرتبة الثانية في دوري المحترفين برصيد 60 نقطة، متأخرًا عن نادي النصر، صاحب الصدارة بنقطة وحيدة (61 نقطة).

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