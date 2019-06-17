إليكم تردد قناة الناقلة المجانية لمباراة اليابان وتشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة اليابان وتشيلي في بطولة كوبا امريكا ، والتى تقام على الأراضي البرازيلية ، حيث يبحث عدد كبير من المشجعين والمتابعين عن تردد القناة المجانية من اجل متابعة المباراة بشكل حصرى ، ويسعى كلا الفريقان إلى الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان الثلاث نقاط والوصول إلى الدور القادم من البطولة الأقوي في أمريكا اللاتينة ، وتضم البطولة عدد كبير من الفرق القوية ومن أبرز تلك المنتخبات البرازيل والأرجنتين .

مجموعات كوبا أمريكيا

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة البرازيل الأرجنتين تشيلي بيرو كولومبيا الإكوادور فنزويلا باراجواي اليابان بوليفيا قطر أوروجواي

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة اليابان وتشيلي

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية تردد القناة المفتوحة والمجانية من أجل متابعة مباراة اليابان وتشيلي ، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال ما يلى :- مدار القمر: 7 ، شرق التردد : 10762 ، الاستقطاب : أفقي ، الترميز : 27500 .

موعد مباراة اليابان وتشيلي

يبحث عشاق الكرة اللاتينية عن موعد مباراة اليابان وتشيلي والتي سوف تبدأ بعد قليل ، ويمكنك عزيزي الزائر معرفة الموعد من خلال الجدول التالى

المباراة الموعد القناة الناقلة اليابان × تشيلي 2:00 صباحاً بتوقيت السعودية

1:00 صباحاً بتوقيت مصر . قناة بي ان سبورت ماكس

قناة الكأس اكسترا

← إقرأ أيضاً: