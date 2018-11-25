إعتذار “مصطفي كمال” و”طارق سليمان” مدربا الحراس و”عادل مصطفي” مدرب مساعد فى النادي “الأهلي”

في إيطار تصحيح الجهاز الإداري لفريق كرة القدم بالنادي “الأهلي”، تقدم كل من الكاتن “مصطفي كمال” والكابتن “طارق سليمان” بالاعتذار عن الاستكمال فى الجهاز الفني للنادي، تمت الموافقة من إدارة النادي “الأهلي” على قبول الإعتذار، وتم توجيه الشكر إليهم على الجهد الكبير الذى بذلوه، وقرر تعيين الكابتن “طارق سليمان” مدلرباً لحراس المرمي،

فيما وافقت إدارة النادي “الأهلي” علي طلب الكابتن “محمد يوسف” المدير الفني المؤقت للنادي، علي تصعيد الكابتن “عادل مصطفي”، المدرب بقطاع الناشئين، للعمل مع الجهاز الفني بالفريق الأول خلال الفترة المؤقته.

علما ان النادي الأهلي قد أقاله المدير الفني “كارتيرون” من الإدارة الفنية للنادي بعد الخروج من بطولة “كأس زايد للأندية الأبطال” أمام فريق “الوصل” الأماراتي، بعد التعادل فى الإمارات بهدف مقابل هدف، وسبق وأن تعادل فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدفين، ليخرج من البطولة بمجموع المباراتين (3-3) بأحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

كما يذكر أيضًا خسارة النهائي الإفريقي امام نادي “الترجي الرياضي” التونسي، بعد الفوز بالقاهرة (3-1)، والهزيمة بتونس بثلاثة أهداف مقابل لا شىء، وقد شهدت الفترة الماضية جدلاً واسعاً بسب تذبذب مستوى الفريق وعدم الإستقرار الفني، حيث تطالب جماهير الفريق بتدعيم الفريق بأقوي الصفقات والتخلي عن كل لاعب لا يستطيع الزد عن شعار النادي، هذا وقد إنتشرت انباء كثيرة عن إتفاق الإدارة مع بعض الصفقات للتدعيم، منها من سيأتي فى الإنتقلات الشتوية، ومنها من سيأتي فى الإنتقلات الصيفية.