إصابة غريبة للأعب البرازيلي “كينو” أمام فريق “نجوم المستقبل” يغيب على إثرها ثلاثة أيام

فى إصابة غريبة من نوعها، إصيب اللأعب البرازيلي” كينو” لاعب فريق “بيراميدز” عندما تحطم زجاج أحد الأبواب بملعب “بترو سبورت”، عقب إنفعال “أحمد سامي” مدرب فريق “نجوم المستقبل”.

واكد “محمد علام” طبيب فريق “بيراميدز” أن إصابة اللأعب البرازيلي “كينو” طفيفية وسيغيب الأعب على إثرها “72”ساعة.

كما أشار الطبيب بتصريح لقناة اون سبورت”، إن الإصابة التي لحقت بالأعب أثناء خروجه من المعلب إصابات قطعية، “فى الركبة، والكوع، وأعلي الساعد”.

كا ذكر أن الأعب أحتاج للأكثر من غرزة فى اماكن الإصابات المختلفة، سيتم التغير عليهم بأستمرار فى الأيام المقبلة، وسيعود اللأعب بشكل طبيعي الأسبوع المقبل.

وكان المستشار “تركي آل الشخ” عبر عن غضبه فى حسابه على الفيس بوك قائلاً “لابد من أن الإتحاد المصري يكون أكثر حزماً بعدما شاهد الجميع ما حصل للأعب البرازيلي كينو”.

يذكر أن فاز فريق “بيراميدز” باللقاء بهدفين مقابل لاشىء.

ويشهد فريق “بيراميدز” إدارة فنية جديدة بقيادة الكابتن “حسام حسن”، وبذكر ان هذه المباراة هي المباراة الثانية التي يقودها فنياً الكبتن حسام حسن، بعد تعادل فى المباراة السابقة، وكان الكابتن “حسام حسن” فى الادارة الفنية لفريق “المصري” البورسعيدي، وقد صنع فريقاً قوياً وحقق نتائج مذهلة، هذا ويشهد نادي “بيرميدز” منافسة شرسة مع نادي “الزمالك”، على القمة التي يحتل المرتبة الثانية، فى حين ان العملاق الأحمر الأكثر تتويجاً بالبطولة لديه مبارايات مؤجلة كفيله تجعله ينافس وبكل قوة.