إجراء مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي في القاهرة يوم 22 أبريل الجاري

علمت إدارة النجم الساحلي، قبل قليل، أنّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرّر تحديد مكان وتاريخ المباراة المؤجلة بين الهلال السوداني والنجم الساحلي، التي كانت

مبرمجة ليوم الأحد القادم بالعاصمة السودانية الخرطوم، ولكن الاضطرابات الحاصلة في السودان، جعلت الهلال السوداني يطلب تأجيل اللقاء، وكانت موافقة

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسرعة، اعتبارًا إلى أنّ بعثة النجم الساحلي كانت ستطير اليوم الخميس إلى السودان.

وبعد أن وافق على التأجيل، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إجراء المباراة بين الهلال السوداني والنجم الساحلي بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم الاثنين 22 أبريل الجاري.

تأجيل المباراة إلى موعد لاحق

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرّر تأجيل مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي، المبرمجة ليوم الأحد القادم، بطلب من الهلال السوداني، وبسبب الاضطرابات الحاصلة في السودان.

وأكد الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرّر تأجيل المباراة التي كانت ستجمع بين الهلال السوداني، والنجم الساحلي،

هذا الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلى موعد لاحق.

وكان الهلال السوداني بعث بمراسلة رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يطالبه فيها بتأجيل المباراة، لأسبوع، أو لعشرة أيام، حتى تستقر الأوضاع في السودان.

أوضاع مضطربة في السودان

تفيد الأخبار القادمة من السودان أنّ الجيش السوداني أطاح بالرئيس عمر البشير، وقام باعتقال المسؤولين المقرّبين منه، كما أطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وكان منتظرًا أن تنطلق بعثة النجم الساحلي إلى الخرطوم، اليوم الخميس، وذلك لإجراء مباراة الإياب لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ضد الهلال السوداني، يوم الأحد القادم 14 أبريل 2019.

وكان النجم الساحلي فاز على السهل السوداني (1/3) في مباراة الذهاب التي دارت يوم الأحد الماضي، بالملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية.

وسجل أهداف النجم الساحلي كلّ من زياد بوغطاس (هدف)، ويس الشيخاوي (هدفين)، بينما تحقق هدف الهلال السوداني عن طريق أطهر الطاهر.

وشهدت المباراة إصابة خطيرة للاعب عمار الدمازين، في الدقيقة 35 من الفترة الأولى، وأجرى عملية جراحية ناجحة، في إحدى المصحات الخاصة، وكان منتظرًا أن يعود اليوم إلى الخرطوم، مع بعثة النجم الساحلي، لكن قد تتأخر عودته إلى السودان بسبب الاضطرابات التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم.

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