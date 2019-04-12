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أضبط الآن التردد الجديد لقناة” 1,2 KSA SPORT “الرياضية السعودية الباثة للدوري السعودي

كتب همسة محمد مصطفى آخر تحديث

القناة الرياضية السعودية هي قناة رياضية سعودية تم تأسيسها لأول مرة 24 سبتمبر 2002م ومقرها الرئيسي الرياض، وتساعد هذه القناة الشباب علي تنمية روح التحدي والتنافس فيما بينهم سواء في الرياضة أو الترفيه أو الثقافة، كما أنها تقوم ببث الدوري السعودي للمحترفين أوبمختلف أنواعه وكذلك البرامج الرياضية.

وقد غيرت من اسمها فى بداية شهر مارس 2018 إلى KSA SPORt، ثم توسعت بعد ذلك وأصبحت تنقل المباريات الأخري التي يتزامن إذاعتها في نفس الموعد من خلال قنوات KSA SPORTS +1 وKSA .SPORTs +2

أضبط الآن التردد الجديد لقناة" 1,2 KSA SPORT "الرياضية السعودية الباثة للدوري السعودي
أضبط الآن التردد الجديد لقناة” 1,2 KSA SPORT “الرياضية السعودية الباثة للدوري السعودي

أسباب الاهتمام بالتردد الخاص لقناة KSA SPORt

  • ولعل من أهم أسباب الاهتمام بمعرفة التردد الخاص لقناة KSA SPORt، هو رغبة جميع  المهتمين والمعنين بالرياضة وكرة القدم خاصة، متابعة الدوري السعودي بمختلف أنواعها سواء كأس خادم الحرمين الشريفين أو الدوري السعودي للمحترفين، والذي يسمي أيضا “دوري الأمير محمد بن سلمان”، كم تبث المباريات الودية  للمنتخب السعودي لكرة القدم.
  • وكذلك مباريات الدرجات الأقل للكورة السعودية، وبذلك تكون هذه القناة محط أنظار السعوديين سواء داخل المملكة السعودية أوخارجها، بالإضافة إلي دول شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لبثها مباريات الدوري السعودي الأقوى علي المستوي العربي في المنطقة.
  • وتعتبر قناة KSA SPORt السعودية من أفضل القنوات الرياضية التي تبث مباريات كرة القدم للدوري السعودي  علي النايل سات وأيضاً العرب سات.
  • كما أن  قنوات KSA SPORTS +1 وKSA SPORTs +2 تذيع المباريات التي تلعب في  نفس الوقت.
  • وفى حالة وجود ترددات عالية الجودة تلتقطها الرسيفيرات المخصصة وتكون الجودة بشاشة hd ويتم استقبالها فقط من خلالها،  أما في حالة استقبالها بالريسيفر العادي بيكون التردد بجودة عادية.

تردد قناة KSA SPORT السعودية علي النايل والعرب سات

القمرالترددمعدل الترميز
نايل سات SD12149 H27500
نايل سات HD12284 V27500
عرب سات SD12015 V27500

 

وبالتالي من خلال عرض تردد قناة الرياضية السعودية يمكن استقبالهم بكل سهوله بدون وجود أي مصاعب على النايل سات وعلى العرب سات من أي مكان في نطاق القمر الترددي.

تردد KSA SPORT
أضبط الآن التردد الجديد لقناة” 1,2 KSA SPORT “الرياضية السعودية الباثة للدوري السعودي

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عن الكاتب

همسة محمد مصطفى

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