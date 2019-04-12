أضبط الآن التردد الجديد لقناة” 1,2 KSA SPORT “الرياضية السعودية الباثة للدوري السعودي

القناة الرياضية السعودية هي قناة رياضية سعودية تم تأسيسها لأول مرة 24 سبتمبر 2002م ومقرها الرئيسي الرياض، وتساعد هذه القناة الشباب علي تنمية روح التحدي والتنافس فيما بينهم سواء في الرياضة أو الترفيه أو الثقافة، كما أنها تقوم ببث الدوري السعودي للمحترفين أوبمختلف أنواعه وكذلك البرامج الرياضية.

وقد غيرت من اسمها فى بداية شهر مارس 2018 إلى KSA SPORt، ثم توسعت بعد ذلك وأصبحت تنقل المباريات الأخري التي يتزامن إذاعتها في نفس الموعد من خلال قنوات KSA SPORTS +1 وKSA .SPORTs +2

أسباب الاهتمام بالتردد الخاص لقناة KSA SPORt

ولعل من أهم أسباب الاهتمام بمعرفة التردد الخاص لقناة KSA SPORt، هو رغبة جميع المهتمين والمعنين بالرياضة وكرة القدم خاصة، متابعة الدوري السعودي بمختلف أنواعها سواء كأس خادم الحرمين الشريفين أو الدوري السعودي للمحترفين، والذي يسمي أيضا “دوري الأمير محمد بن سلمان”، كم تبث المباريات الودية للمنتخب السعودي لكرة القدم.

وكذلك مباريات الدرجات الأقل للكورة السعودية، وبذلك تكون هذه القناة محط أنظار السعوديين سواء داخل المملكة السعودية أوخارجها، بالإضافة إلي دول شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لبثها مباريات الدوري السعودي الأقوى علي المستوي العربي في المنطقة.

وتعتبر قناة KSA SPORt السعودية من أفضل القنوات الرياضية التي تبث مباريات كرة القدم للدوري السعودي علي النايل سات وأيضاً العرب سات.

كما أن قنوات KSA SPORTS +1 وKSA SPORTs +2 تذيع المباريات التي تلعب في نفس الوقت.

وفى حالة وجود ترددات عالية الجودة تلتقطها الرسيفيرات المخصصة وتكون الجودة بشاشة hd ويتم استقبالها فقط من خلالها، أما في حالة استقبالها بالريسيفر العادي بيكون التردد بجودة عادية.

تردد قناة KSA SPORT السعودية علي النايل والعرب سات

القمر التردد معدل الترميز نايل سات SD 12149 H 27500 نايل سات HD 12284 V 27500 عرب سات SD 12015 V 27500

وبالتالي من خلال عرض تردد قناة الرياضية السعودية يمكن استقبالهم بكل سهوله بدون وجود أي مصاعب على النايل سات وعلى العرب سات من أي مكان في نطاق القمر الترددي.

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