أشهر نجوم كرة القدم العالمية يساندون الحارس كاسياس ويَتَمَنَّوْنَ له الشفاء العاجل

ساند أشهر نجوم كرة القدم العالمية الحارس السابق لنادي ريال مدريد، والحالي لنادي بورتو البرتغالي،الحارس كاسياس، بعد الأزمة القلبية التي تعرّض لها، يوم أمس، خلال تدريبات فريقه، وتمنّوا له الشفاء العاجل.

وتمنّى أشهر اللاعبين، على غرار ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وغاريث بيل، وجوردي ألبا، وخاميس رودريغيز، إلى جانب المدربين أرسن فينغر، وجوزيه مورينو، الشفاء العاجل للحارس كاسياس.

الحارس كاسياس: كل شيء على ما يرام

طمأن الحارس كاسياس محبّيه في مختلف بقاع العالم، وهو في المستشفى، بعد أن خضع لعملية قسطرة ناجحة، فدوّن كاسياس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كل شيء سار على ما يرام، كان هُناك خوف كبير، ولكن بالقوة، كل شيء أصبح سليمًا ، فشكرًا جزيلًا للجميع على الرسائل، وعلى محبّتكم”.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا جاء فيه أنه “يرسل إلى القائد إيكر كاسياس الحبوب كل الدعم”، مضيفًا “لقد علّمنا كاسياس طوال مسيرته المهنية كيفية التغلب على أكثر التحديات التي لا تصدق لتعزيز مجد نادينا”.

وأكد وكيل أعمال الحارس إيكر كاسياس، أنّ : “اليوم، إيكر قام بأكبر تصدّ في حياته “.

من جانبه دعا الحارس الإيطالي باريس سان جرمان بوفون بالشفاء إلى الحارس كاسياس، ودعاه “هيّا كاسياس”.

أما الأسطورة ليونيل ميسي، فقد دوّن هو الآخر، وبعد الانتصار الباهر، البارحة، على نادي ليفربول: “نحن سعيدون بالنتيجة، لكن ما زال هنالك لقاء الإياب في ملعب صعب مثل الأنفيلد .. أيضاً أريد استغلال هذه اللحظة لتمنّي الشفاء للحارس كاسياس”.

من ناحيته، دعا اللاعب جوردي ألبا، بالشفاء العاجل إلى الحارس كاسياس، وكتب: “كاسياس صديق، وشريك رائع ، أتمنى شفاءه قريبًا”.

أما اللاعب البرازيلي مايكون فقد تمنى هو الآخر “الشفاء لصديقه السابق إيكر كاسياس”.

ونشر الحارس المصري عصام الحضري صورًا له مع الحارس كاسياس، ودوّن: “كلّ التمنيات بالشفاء العاجل للحارس الدولي العظيم إيكر كاسياس، والعودة بقوة بإذن الله”.

بدوره، اتصل المدرب السابق للحارس كاسياس، جوزيه مورينو، بالمدير العام لنادي بورتو ليطمئن على حالة إيكر، وأكد دعمه له، متمنّيًا له الشفاء العاجل.

أما المدرب أرسن فينغر، فقد تمنى الشفاء العاجل للحارس الإسباني كاسياس.

الأسطورة رونالدو يدعم كاسياس

وساند الأسطورة كريستيانو رونالدو واللاعب السابق لريال مدريد خاميس رودريغيز، وعبّرا عن دعمهما للحارس كاسياس.

ودوّن المهاجم الإنجليزي لنادي ريال مدريد غاريث بيل، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الشفاء العاجل يا صديقي إيكر كاسياس”.

أما نادي تشيلسي، فقد كتب على صفحته الرسمية في “تويتر”: “نتمنى لك الشفاء العاجل، إيكر كاسياس.. الجميع في تشيلسي يتمنى لك الشفاء التّام والسريع”.

مسيرة الحارس كاسياس انتهت

وجاء في تقارير رياضية، اليوم الخميس، أنّ حارس نادي بورتو البرتغالي، إيكر كاسياس، لن يكون بإمكانه مواصلة مسيرته الرياضية في الملاعب، وذلك بعد الأزمة القلبية التي تعرّض لها، يوم أمس، خلال تدريبات فريقه”.

وأوضح مصدر قريب من إدارة نادي بورتو البرتغالي، بحسب “وكالات”، وبعد عملية القسطرة التي خضع لها، يوم أمس، وبعد تشخيص حالته، على أنها “احتشاء في عضلة القلب”، أنّ “الحارس إ يكر كسياس لن يستطيع مواصلة اللعب، وممارسة كرة القدم، ولكنه سيواصل حياته الطبيعية”.

ويبلغ الحارس الإسباني إيكر كاسياس 37 عامًا من العمر، وكان انتقل من نادي ريال مدريد إلى نادي بورتو البرتغالي في يوليو 2015.

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