أسعار تذاكر مباريات “كأس الأمم الأفريقية”، تبدأ بسعر 100 جنيهاً لتذكرة الدرجة الثالثة

لا شك أن مباريات « كأس الأمم الافريقية لعام 2019 »، والتي سوف تقُام في « مصر »،( وهي الدولة التي أُختيرت لكى تقوم بتنظيم كأس الأمم الافريقية لهذا العام 2019 )، يتابع أخبارها بشغف كل مهتم وغير مهتم بالساحرة المستديرة، بل والغير مهتم بالرياضة عامةً يكون متابع لأي أخبار تخُص « كأس الأمم الأفريقية 2019 », ومن ضمن الأخبار المهمة التي يتابعها الكثيرين ويبحثون عنها دائماً سواء علي المواقع الإخبارية أو على السوشيال ميديا، هي أسعار تذاكر المباريات في « كأس الأمم الأفريقية ».

من أجل هذا عزيزي القارئ سوف نستعرض من خلال موقع « نجوم مصرية »، في السطور التالية ملخصاً لأسعار التذاكر كما وضعتها اللجنة المنظمة « لكأس الأمم الأفريقية » بالتنسيق مع الإتحاد الأفريقى لكرة القدم « كاف »، وهي كما يلي:

أولاً أسعار التذاكر في المباريات التي لن يلعب المنتخب المصري فيها:

100 جنيهاً ……..الدرجة الثالثة

300 جنيهاً………الدرجة الثانية

500 جنيهاً……..الدرجة الأولى

ثانياً أسعار التذاكر في المباريات التي يلعب المنتخب المصرى فيها:

200 جنيهاً…….الدرجة الثالثة

400 جنيهاً…….الدرجة الثانية

500 جنيهاً…….الدرجة الأولى العلوية

600 جنبهاً…….الدرجة الأولى

800 جنيهاً…….الدرجة الأولى الممتاز

2500 جنيهاً…..المقصورة الرئيسية

والجدير بالذكر أنه في حالة أن تقام مباراتان في نفس اليوم على نفس الاستاد، فإنها سوف تكون بنفس التذكرة، أى أن الجمهور سوف يشاهد مباراتين بنفس التذكرة الواحدة.

وبحسب ما صرحت به اللجنة المنظمة « لكأس الأمم الأفريقية »، أن أسعار التذاكر للمباريات تم تحديدها بناءً على أماكن المباريات، وعدد المباريات ومن حيث سعة الإستاد وأيضاً حسب المدينة التي سوف تستضيف المباريات، وراعت فى ذلك أن يكون هناك حضوراً جماهيرياً كبيراً.

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