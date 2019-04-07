أرسنال ضد إيفرتون،يسافر آرسنال إلى جوديسون بارك يوم الأحد لمواجهة إيفرتون ، حيث يتطلع إلى المركز الثالث في موسمه الأول تحت قيادة المدرب أونا إيمري،أصبح أرسنال الآن في مركزٍ مؤهلٍ إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ، حيث يحتل المركز الرابع في الجدول برصيد 63 نقطة ،بفارق نقطة واحدة عن توتنهام صاحب المركز الثالث .

وفي الوقت نفسه ، سجل إيفرتون انتصارات متتالية في الدوري للمرة الثانية فقط هذا الموسم ، ليحقق المركز العاشر برصيد 43 نقطة. على الرغم من أنها كانت حملة صعبة لماركو سيلفا في موسمه الأول مع الفريق ، إلا أنه سيستهدف المركز السابع الذي يشغله حاليًا ليستر سيتي ، والذي يضمن على الأرجح التأهل لدوري أوروبا للموسم المقبل.

ستنطلق المباراة اليوم الأحد 7 أبريل

على تمام الساعة 13:05 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب غوديسون بارك

ويغيب من جانب أرسنال كل من توريرا وهيكتور بيلرين المصاب وداني ويلبك وروب هولدينج،ومن المتوقع أن يكون آرون رمزي وجرانيت تشاكا جاهزين للعب،وهناك قلق حول لوران كوسيليني المصاب في الكاحل.

في الوقت نفسه ، يفقد إيفرتون المدافع ييري مينا الذي لا يزال يعاني من إصابة في الفخذ.

التشكيل المتوقع للفريقين:

ايفرتون بيكفورد. كولمان ، كين ، زوما ، ديجني ؛ جاي ، غوميز ؛ ريتشارليسون، سيجوردسون،بيرنارد؛ كالفرت-وين.

ارسنال لينو. مصطفى ، سوكراتس ، مونريال ؛ مايتلاند-نايلز ، رمزي ، شاكا ، كولاسيناك ؛ أوزيل. لاكازيت ، أوبياميانغ.

أرسنال يسعى إلى إنتزاع المركز الثالث عندما يلاقي إيفرتون اليوم في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي