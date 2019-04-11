أرسنال ضد نابولي..موقعة ملعب الإمارات تنتهي بفوز الجانرز بهدفين دون رد

أرسنال ضد نابولي،في ذهاب الربع النهائي من الدوري الأوروبي يستضيف نادي أرسنال الإنجليزي نادي نابولي الإيطالي في قمة مباريات الدوري الربع النهائي.،ويسعى النادي الإنجليزي إلى الذهاب بعيدا في البطولة الت يتأهل الفائز بها إلى دوري أبطال أوروبا،حيث إبتعد الفريق الإنجليزي عن المراكز الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال بعد سقوطه أمام مضيفه إيفرتون بهدف نظيف.

تشكيلة أرسنال:

بيتر تشيك،مونريال،كوشيلني،باباستثوبولوس،كولاسيناك،آرون رمزي،لوكاس توريرا،ميتلاند نايلز،أوزيل،بيير إمريك أوباميانج،ألكسندر لاكازيت.

تشكيلة نابولي:

ميريت،هيساج،ماكسيموفيتش،خاليدو كوليبالي،ماريو روي،خوسيه كاييخون،فابيان رويز،آلان،زيلنسكي،ميرتنز إنسينيي.

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ملخص أحداث المباراة.

إنطلقت المباراة قوية من جانب الجانرز الذين سيطرو على معظم دقائق الشوط الأول ونجحو في التقدم في النتيجة في الدقيقة الرابعة عشرة من المباراة بواسطة الاعب آرون رمزي،وتواصل ضغط الفريق الإنجليزي،لينجحوا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والعشرين من إنطلاقة المباراة بتوقيع من الاعب السنغالي خاليدو كوليبالي في مرماه،حاول الفريق الزائر تقليص الفارق من فرص أتيحت له لكنه فشل في ذالك لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني من المباراة عادت روح الحيوية والنشاط للفريق الإيطالي السيطر على مجريات اللعب.

وهو عكس ماكان عليه في الشوط الأول ،ورغم عديد المحاولات التي أتيحت للزائر الإيطالي،إلى أنه لم ينجح في التسجيل.

لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين دون رد وسيحتاج نابولي إلى ثلاثة أهداف دون رد للعبور إلى نصف نهائي.

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