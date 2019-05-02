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أرسنال ضد فالنسيا..موعد المباراة والقنوات المجانية والمشفرة الناقلة للمباراة

كتب المختار أحمد آخر تحديث

أرسنال يستضيف فالنسيا في مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي من الدوري أوروبي لَيْلَ الخميس .

في ربع النهائي ، تخطى أرسنال نابولي  بفوز مثير للإعجاب 3-0 في المبارتين، في حين فاز فالنسيا  على زميله في الدوري  فياريال 5-1.

منذ فوزه الثاني على نابولي ، تعرض آرسنال لأسوأ أداء له في ظل إمري ، حيث خسر آخر ثلاث مباريات له 3-2 و 3-1 و 3-0 أمام كريستال بالاس وولفرهامبتون وليستر.

لحسن الحظ بالنسبة لنادي شمال لندن ، فإن أداء فالنسيا متأرجح  ، حيث خسر مرتين في الدوري الإسباني في آخر ثلاث مباريات منذ فوزه في دور الثمانية على فياريال. واحدة من هذه الهزائم جاءت على يد أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني ، وكانت منافسة قوية 3-2.

 

شهدت المباريات الثلاثة الأخيرة لأرسنال أسوأ حالات الفريق منذ انضمام إيمري للنادي من باريس سان جيرمان في الصيف الماضي ، لكن المدرب الأسباني يتفوق في الدوري الأوروبي ، وهي مسابقة فاز بها على مدار ثلاث سنوات على التوالي بين عامي 2014 و 2016.

توقيت مباراة أرسنال ضد فالنسيا:

ستبدأ المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ستنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 في المنطقة العربية،وعلى قناة bt sport2 وكذالك سبورت تي في المناطق الأوروبية فيما ستنقل زد دي إف المباراة مجانا.

شاهد أيضا:تردد قناة zdf زد دي إف الناقلة لأهم مباريات دوري أبطال أوروبا

التشكيلات المتوقعة:

ارسنال: تشيك. مايتلاند نايلس ،سقراتيس ، كوسيليني، مونريال، كولاسيناك ؛ توريرا ، شاكا ، أوزيل ؛ لاكازيت ، أوبياميانغ

فالنسيا: نيتو واس ، غاراي ، غابرييل ، غايا ؛ توريس ، كوكيلين ، باريجو ، غيديس ؛ جاميرو ، مينا

مواجهات الفريقين:

أرسنال ضد فالنسيا:

فالنسيا 2-1 ارسنال ، دوري ابطال اوروبا ، مارس 2003

آرسنال 0-0 فالنسيا ، دوري أبطال أوروبا ، ديسمبر 2002

فالنسيا 1-0 ارسنال ، دوري ابطال اوروبا ، أبريل 2001

آرسنال 2-1 بلنسية ، دوري أبطال أوروبا ، أبريل 2001

فالنسيا 0-0 أرسنال (5-4 ركلات الترجيح) ، كأس الكؤوس الأوروبية ، مايو 1980

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عن الكاتب

المختار أحمد

المختار أحمد حاصل على شهادة ليصانص في القانون،هواياتي القراءة والسفر، مهتم بالشأن الرياضي من عشاق النادي الملكي أعمل كاتبا في موقع نجوم مصرية

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