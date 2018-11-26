أحدث جوائز محمد صلاح: جائزة “محمد بن راشد للأبداع الرياضي”

فاز اليوم هداف الدوري الانجليزي ونجم نادي ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، بجائزة “الرياضي العربي المتميز”، والتي تعتبر جزء من جوائز سمو الشيخ “محمد بن راشد ال مكتوم للأبداع الرياضي”، والتي تم الإعلان عنها من خلال مجلس أمناء الجائزة، كما حصل المستشار “تركي آل الشيخ” مستشار الديوان الملكي السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على جائزة “الشخصية الرياضية العربية”، وحصل أيضا عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي “خلدون المبارك” على جائزة “الشخصية الرياضية الامارتية”.

الجوائز التي حصل عليها محمد صلاح خلال 2018

يعتبر عام 2018 من اهم الأعوام في مسيرة محمد صلاح، الرياضية نظرا لحصول النجم المصري العالمي على العديد من الجوائز على كافة المستويات القارية والعالمية والعربية بعد حصوله على جائزة سمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، فقد حصل “صلاح” خلال 2018 على جائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي، ليكون أول لاعب مصري وعربي يحصل عليها، كما حصل أيضا على الحذاء الذهبي أيضا في نفس البطولة، ثم اعقبها بحصوله على جائزة “بوشكاش” كأفضل هدف، وكان قد حصل في بداية العام على جائزة افضل لاعب في أفريفيا، أو كما كان يطلق عليها الكرة الذهبية الأفريقية، ثم في النهاية تم تصنيفه في المركز الثالث على العالم كأفضل لاعب في العالم بعد اللاعب الكرواتي “مورديتش” والبرتغالي ” رونالدو”، ليكون أول لاعب مصري وعربي يصل إلى هذا التصنيف.