أحدث تردد قناة بيراميدز pyramids Tv الرياضية على قمر النايل سات بتقنية الـ SD والـ HD

أحدث تردد قناة بيراميدز pyramids Tv الرياضية على قمر النايل سات، تلك القناة التي حظيت بإهتمام كبير من قبل جماهير وعشاق الساحرة المستديرة وذلك عقب انطلاقها وحصولها علي حقوق بث مباريات نادي بيراميدز كاملة بالدوري المصري الممتاز إضافة إلي حصولها علي حقوق بث باقي مباريات الأندية التي يكون الأهلي والزمالك طرفا فيها، حيث حذبت قناة بيراميدز التابعة لنادي بيراميدز سبورت اف سي _ الأسيوطي _ سابقًا أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية من خلال استضافتها لألمع نجوم كرة القدم في العالم وذلك للتعليق والتحليل علي مباراياتها، ونقدم لمتابعي موقع نجوم مصرية تردد قناة بيراميدز والذي يبحث عنه العديد لمتابعة المباريات التي ستذاع علي شاشتها، بعد اعلانها إطلاق ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات بتقنية SD، إلى جانب ترددها الأول بتقنية الـHD،

تردد قناة بيراميدز الرياضية:

صورة القناة معدل الترميز التردد القمر الصناعي SD 27500 رأسي 12015 نايل سات HD 27500 أفقي 11334 نايل سات

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قناة بيراميدز

وباتت قناة بيراميدز محط إهتمام الرياضين والنقاد بعد أن تم إنشائها بأيام قليلة من شراء نادي الأسيوطي سبورت وتحويل اسمه إلي نادي الأهرام الرياضي “بيراميدز” بصفقة شراء تصل قيمتها الي 90 مليون جنيه مصري و500الف دولار سنويا قيمة تأجير منتجع النادي ,ونال نادي بيراميدز إنتقاد العديد من الكتاب والنقاد الرياضيين بسبب الإستثمارات المهوله فالنادي وصفقات الاعبين التي وصلت قيمتها إلي ما يقارب من المليار جنيه , وإختتمت بإنشاء قناة خاصه بالفريق والتي تكلف خزائن النادي الأعباء الكثيره علي عكس نادي الزمالك الذي بات يعاني من قله الأموال لبث قناته الخاصه بالفريق

وضمت قناة بيراميدز مجموعة من ألمع نجوم الكرة المصرية والعالمية من معلقين ومحللين رياضيين ومن أبرز هذه الأسماء هم:

مدحت شلبي

خالد الغندور

على ماهر

أشرف قاسم

التؤام حسام وإبراهيم حسن

أحمد حسام ميدو

عدد من النجوم العالميين

كانت قناة بيراميدز أعلنت في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن انطلقها وبثها لمباراة الأهلي والإسماعيلي يوم 2/8/2018م وهذا نص البيان ” حصلت قناة بيرميدز على حقوق بث مباريات النادي في الدوري والكأس على أرضنا وخارجها”وأضاف البيان أن القناة قد حصلت على بث 10 مباريات دوري باختيارها و5 مباريات في الكأس.

كانت قناة بيراميدز التابعة لنادي “بيراميدز اف سي” قد أعلنت عن مفاجأة مدوية لمتابعيها تمثلت في حصولها علي حقوق بث قناة نادى يوفنتوس الإيطالى فى الشرق الأوسط . قناة بيراميدز تفاوض المعلق التليفزيوني أيمن الكاشف ترددت أنباء كثيرة على لسان مصادر مقربة من إدارة قناة بيراميدز عن فتح باب التفاوض لضم المعلق التليفزيوني أيمن الكاشف، للانتقال من اون سبورت إليها مقابل أجر شهري يصل لأربعة مرات. وبالفعل بدأت الاتصالات بين الطرفين، إلا أن”الكاشف” رفض العرض بدون الحصول علي موافقة مسبقة من قنوات أون سبورتس، التي يرتبط بها بعقد سنوي.

قناة بيراميدز، أعلنت أنها قد حصلت علي حقوق بث أربع مباريات أخري للنادي الأهلي إضافة الي العشر مباريات التي قد حصلت عليها مع بداية الدوري المصري، ليصل عدد المباريات التي حصلت عليها القناة 14 مباراة حتى الآن بخلاف مبارياته مع فريق بيراميدز علي أرضه وخارجها . وحددت إدارة قناة بيراميدز مبارتان من المباريات الأربع وهنا مباراة الأهلي ووادي دجلة ومباراة الأهلي والإنتاج الحربي أما باقي المباريات سيتم تحديدهما فيما بعد . مباراة بيراميدز وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز: تعادل نادي بيراميدز الأسيوطي سابقًا أمس الأحد الموافق 2-9-2018 في مواجهة ساخنة جمعته بنادي سموحة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصرى، حيث أقيمت المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة علي أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية.

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