أجيري يتسقر علي تشكيل منتخب مصر أمام تنزنيا … وأستبعاد محمد صلاح والنني من قائمة المبارة

يستعد المنتخب المصري لمواجه المنتخب التنزاني في مبارة ودية اليوم أستعدداً لبطولة أمم افريقيا التي تسضيفها مصر خلال 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل , وتلعب المبارة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة علي أستاد الجيش ببرج العرب , وأستقر الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة المكسيكي أجيري علي أراحة الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الأنجيليزي ومحمد النني لأعب أرسنال في أطار تجهيزهم للمبارة الودية القادمة أمام غنيا يوم الأحد المقبل , وأيضاً وضع اللأعب محمود ترزيجية علي قائمة البدلاء.

تشكيل المنتخب أمام تنزنيا

وأستقر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أجيري علي الدفع في حراسة المرمي بمحمد الشناوي لأعب الأهلي في الشوط الأول من زمن المبارة , ومحمود جنش لأعب الزمالك في الشوط الثاني من المباراة , وأحمد حجازي ومحمود علاء وأيمن أشرف والمحمدي في الدفاع , وطارق حامد وو نبيل دونجا و عمرو وردة و عبدالله السعيد و وليد سليمان في منتصف الملعب , وعلي أن يتم الدفع بأحمد علي في الهجوم لأول 60 دقيقة في المبارة ويتم الدفع بأحمد حسن كوكا كبديل له في المتبقي من زمن المبارة.

وجاء قرار المدير الفني للمنتخب أجيري باستبعاد النني وصلاح لأراحتهم عقب وصولهم معسكر المنتخب أمس , وتنقل المبارة علي قناه تايم سبورت علي البث الأرضي الرقمي بتردد UHF 32 , أو عن طريق أستخدام التردد الأنالوج بأستخدام الأريل حيث ستحل مكان القناه الثانية الأرضية , أو علي قناه beIN SPORTS HD 3.

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