أتلتيكو مدريد اختار هذا اللاعب الجزائري لتعزيز صفوفه، فمن يكون؟

استعدادًا للموسم القادم 2019-2020، اختار المدرب الأرجنتيني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني، المدافع الجزائري عيسى ماندي (26 عامًا) لينضمّ إلى صفوف فريقه، اعتبارًا للإمكانيات التي أظهرها منذ انتقاله إلى صفوف نادي ريال بيتيس.

ووفقًا لرادار المدرب سيميوني، فإنّ مدافع ريال بيتيس والمنتخب الجزائري عيسى ماندي، بإمكانه أن يفيد فريقه أتلتيكو مدريد، ويقدم الإضافة المرجوة منه، ويضمن له مكانًا ضمن مدافعي أتلتيكو مدريد.

وجاء اختيار سيميوني للمدافع ماندي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي، بعد تأكد مغادرة المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، إلى نادي بارين ميونخ الألماني، وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية.

وكان لاعب المنتخب الجزائري عيسى ماندي انضمّ إلى صفوف ريال بيتيس، في 2016، بعقد يمتدّ حتى 2021، وبصفقة بلغت 2.8 مليون يورو.

ويوجد شرط جزائيّ لتسريح ماندي، ومغادرته ريال بيتيس، قيمته 30 مليون يورو، ولن يتوانى أتلتيكو مدريد في دفع المبلغ والاستفادة من المدافع ماندي، الذي يعدّ ركيزة في دفاع الفريق الإسباني

ماندي، أحسن مدافع في ريال بيتيس

وكان مدافع المنتخب الجزائري، عيسى ماندي، اختير كأحسن مدافع في ناديه ريال بيتيس، وذلك نتيجة المستوى الباهر الذي قدمه في مسيرته مع فريقه، من طرف موقع “سيلفيا أنفو” الإسباني.

وشارك ماندي ضمن ريال بيتيس، خلال الموسم الحالي، في 24 مباراة، قدم خلالها 1200 تمريرة، وبمعدل نجاح بلغ 92.5 %، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في ريال بيتيس، بينما ارتكب ماندي 22 خطأ، في جميع المباريات التي شارك فيها.

من أحسن اللاعب تمرينًا

وجاء المدافع عيسى ماندي في المركز الثاني، خلال شهر فبراير الماضي، من بين اللاعبين الأحسن تمرينًا، في الدوري الإسباني، خلال الموسم الجاري.

وسجّل المدافع ماندي هدفًا عالميًا، نهاية الشهر الماضي، في المباراة التي جمعت ريال بيتيس وبلد الوليد على ملعب “نيوفو جوسي زورييلا”، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين في الدوري الإسباني لكرة القدم.

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