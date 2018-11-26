سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 27-11-2018

نستعرض معكم سعر صرف الليرة التركية اليوم، حيث تعرض سعر الليرة التركية خلال الأشهر الأخيرة إلى انخفاض كبير، خسرت خلالها العملة التركية جزء كبير من قيمتها، خاصة مع بداية العام الجديد 2018، وما زالت الليرة تواصل خسائرها المتتالية مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك اليورو ومختلف العملات الدولية، حيث كان يوم الجمعة الموافق 10-8-2018 من أصعب الأيام التي مرت على الليرة التركية، حيث خسرت خلالها العملة ما يقارب 20% من قيمتها خلال يوم واحد فقط، ليصل مجمل الخسائر خلال هذا العام فقط إلى ما يزيد عن 65% من قيمة الليرة التركي في العام السابق 2017.

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار واليورو اليوم

بعد الارتفاعات المتتالية في سعر الدولار مقابل التركي شهدت اليوم أسعار الصرف حالة من الاستقرار النسبي، ارتفع خلالها سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم ليصل إلى 5.2457 للبيع، وسعر 5.2418 ليرة للشراء، أيضا ارتفع سعر الليرة التركية مقابل اليورو ليصل إلى 5.9422 للبيع في مقابل 5.9358 ليرة لكل يورو اوروبي واحد للشراء.

أسعار العملات مقابل الليرة التركية اليوم

نقدم لكم من خلال جدول الأسعار التالي سعر الدولار مقابل الليرة التركية وكذلك سعر الليرة سعر العملة التركي في مقابل اليورو الأوروبي والعديد من العملات الدولية والعربية مثل الريال السعودي والليرة السورية والجنيه المصري وغيرها من العملات حيث كانت أسعار الليرة التركي اليوم على النحو التالي

العملة الأجنبية سعر المبيع مقابل الليرة تركية سعر الشراء مقابل الليرة التركي واحد دولار الأمريكي 5.2457 5.2418 واحد يورو أوروبي 5.9422 5.9358 الريال السعودي 1.3977 1.3967 الليرة السورية 0.010869 0.010752 الجنيه الاسترليني 6.6929 6.6872 الدينار الكويتي 17.2109 17.0699 الدرهم الإماراتي 1.4300 1.4288 الجنيه المصري 0.2929 0.2914 الدينار العراقي 0.0044 0.0043 الدينار البحريني 14.5647 14.4362 الريال القطري 1.4411 1.4395 الدينار الليبي 3.7650 3.7431 الريال العماني 13.8018 13.0978 الدينار الأردني 7.4106 7.3686 الدينار الجزائري 0.0443 0.0435 الدرهم المغربي 0.5513 0.5502

أردوغان يسعى لإنقاذ سعر صرف الليرة التركية

دعى رئيس الجمهورية التركية أردوغان، والمنتخب منذ شهور قليلة لاعتلاء سلطة الحكم، أبناء الشعب التركي إلى التخلي طواعية عن ما لديهم من عملات أجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، وذلك في سبيل دعم الليرة التركية، وقد صرح أردوغان أن الأزمة الحالية التي تواجهها العملة ترجع في المقام الأول إلى الحرب الاقتصادية، والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة بلاده، بسبب بعض القضايا الخلافية في سياسة البلدين.

الليرة التركي تقاوم قبضة الدولار الأمريكي

قد أشار أردوغان أن الدولة حالياً تعمل على الخروج من قبضة الدولار في التعاملات الدولية، وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف تم عقد اتفاقيات اقتصادية مع عدد من دول العالم، والتي تملك الحصة الأكبر من التعاملات التجارية مع الجمهورية التركية على المستوى الدولي، على أن تتم التعاملات المالية فيما بينها من خلال العملات المحلية، وذلك بعيداً عن الدولار أو اليورو أو أي عملة أخرى، ومن هذه الدول الصين والجمهورية الروسية والجار الدولة الإيرانية وكذلك أوكرانيا، وقد دعى الرئيس التركي جميع الدول الراغبة في اتباع نفس النظام في المعاملات التجارية وخاصة الدول الأوروبية إلى عقد اتفاقيات ثنائية مماثلة، وذلك في سبيل الخروج على الهيمنة الاقتصادية للدولار الأمريكي على المستوى الدولي.