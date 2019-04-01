أسعار غسالات توشيبا Toshiba 2019 في مصر فوق اتوماتيك والاتوماتيك

أسعار غسالات توشيبا, من المعروف أن الغسالات من الأجهزة المنزلية التي لا غنى عنها في أي منزل ولا أي مكان، مع ظهور الكثير من الشركات المصنعة للغسالات، أصبح متوافر العديد من الأنواع، والأشكال وكذلك الماركات، لكن اسم توشيبا هو عريق وحظي بإعجاب العديد من الأشخاص، لأنها تقدم المنتجات الجيدة بكفاءة عالية، فضلاً عن التصميم الجذاب، لكن يحتار الكثير عند الاختيار بين الغسالة اوتوماتيك أو نصف اوتوماتيك، ولكي لا يقع أ فرد في تلك الحيرة نحن نستعرض مواصفات أنواع غسالات توشيبا واسعارها الجديدة بالتفصيل, قد تختلف أسعار الغسالات من فترة الى أخري بالعديد من الشركات وأيضا قد تختلف على حسب نوعها وسعتها ولونها وتأتي جميع الغسالات وبها ضمان لمدة خمس سنوات.

مميزات غسالات توشيبا.

غسالات شركة توشيبا لها العديد من الخصائص والمميزات التي تجعل المستهلك يقبل على شرائها, توفر موديلات وألوان كثيرة تناسب جميع الأذواق, كما أن غسالات توشيبا مصنوعة من خامات بجودة عالية وتصميم مميز بتقنية حديثة, كما أن الشركة توفر ميزة أحجام متنوعة، والسعر مناسب لفئة كبيرة من العملاء.

مميزات الغسالة توشيبا الفوق اتوماتيك (8 كيلو)

تحتوي الغسالة على طلمبة لصرف المياه المصممة بأحدث تقنية.

كما أنها تعمل بنظام التحكم الاليكتروني، تعمل بمعدل دوران 805 لكل دقيقة.

مزودة بنظام يعمل بدوره ع تنظيف حلة الغسالة بشكل تلقائي بعد الانتهاء من عملية الغسيل.

متوفرة باللون الأبيض المميز، مع وجود نظام فصل الكهرباء كل 15 ثانية, كما يمكنكم معرفة أسعار غسالات سامسونج Samsung في مصر 2019 جميع الأنواع والأحجام

غسالات توشيبا فوق اوتوماتيك (10 كيلو)

يتوفر منها اللون الابيض والسيلفر، مزودة بمدخلين للمياه البارد والساخن.

يمكن التحكم بوظائف التشغيل من خلال التحكم بالكمبيوتر الذكي.

تم صنعها من مواد مقاومة للصدأ وبجودة عالية.

غسالات توشيبا فوق اتوماتيك (11 كيلو)

مزودة بطلمبة صرف للمياه، معدل الدوران بالغسالة 850 لفة في الدقيقة.

مع توازن كمية المياه داخل الغسالة مناسبة لكمية الغسيل داخلها.

غسالة توشيبا (12 كيلو)

تم تصميم الغسالة للحصول على غسيل نظيف، غير متشابك.

مزودة بوضع الضبط السابق عند انقطاع الكهرباء.

الموتور يعمل دون اصدار صوت، مع توفير ضمان لمدة خمس سنوات.

غسالات توشيبا (13 كيلو، 14، 15، 17 كيلو)

متوفرة بميزات متعددة منها التحكم في تشغيل الوظائف من خلال نظام الكمبيوتر الذكي.

مع تزويدها بمدخلين للمياه إما البارد أو الساخن.

غسالات توشيبا هاف اتوماتيك

متوفرة بالعديد من الأحجام المتنوعة منها:

توشيبا 6 كيلو مزودة بخيارين إما بموتورين أو موتورين وطلمبة.

غسالة توشيبا 7 كيلو مزودة أيضاً موتورين أو موتورين مع طلمبة.

أما عن غسالة توشيبا 10 كيلو تم تزويدها بعدد 2 موتور لضمان قوة الأداء.

توشيبا هاف اوتوماتيك مزودة بمطلبة مع حوضين.

أسعار غسالات توشيبا فوق الاوتوماتيك.

سعر غسالة ملابس تحميل علوي توشيبا بطلمبة، سعة 13 كيلو، ابيض – AEW-DC1300SUP بسعر 7199 جنيه

سعر غسالة ملابس تحميل علوي توشيبا بطلمبة، سعة 11 كيلو، فضي غامق – AEW-1190SUP(DS) بسعر 5599 جنيه

سعر غسالة ملابس تحميل علوي من توشيبا، سعة 8 كيلو، ابيض – AEW-8460SP بسعر 3590 جنيه

سعر غسالة ملابس تحميل علوي بموتورين من توشيبا، سعة 10 كيلو، ابيض – VH 1000 بسعر 2224 جنيه

سعر غسالة ملابس تحميل علوي بموتورين وطلمبة من توشيبا، سعة 10 كيلو، ابيض – VH-1000P بسعر 2384 جنيه

سعر غسالة ملابس تحميل علوي توشيبا بطلمبة، سعة 15 كيلو، ابيض – AEW-DC1500SUP بسعر 7799 جنيه

سعر غسالة ملابس تحميل علوي بموتورين توشيبا، سعة 12 كيلو، ابيض – VH-1210S بسعر 2475 جنيه.

أسعار غسالات توشيبا اوتوماتيك ونص اوتوماتيك فى مصر.