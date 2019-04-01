سعر الدولار اليوم في مصر لجميع البنوك الإثنين 1/3/2019

استقر سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 1 أبريل 2019 في البنوك المصرية، حيث ثبت سعر الدولار بين، حوالي 17,24 جنيه، 17,38 جنيه، وهو يعد نوع من الارتفاع الطفيف الذي واجهه الدولار الأمريكي في الفترات السابقة، ويقدم بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار هو 17,36.

سعرالدولار الأمريكي في البنوك:

تختلف البنوك المصرية فيما بينها من حيث سعر صرف الدولار الأمريكي، ولكنه اختلاف طفيف لا يذكر، ولا يقارن بما تجده من اختلاف في السعر، في السوق السوداء، لذا عليك عزيزي العميل، أن تحدد أفضل بنك، يمكنك شراء الدولار الأمريكي منه، وكذلك أن تعرف أفضل بنك لتبيع إليه، ويقدم بنك الإسكندرية، أقل سعر لبيع الدولار وهو 17,36 جنيه.

البنك شراء بيع البنك المركزي المصري ١٧٫٢٥٤٤ جنيه مصري ١٧٫٣٩٣٥ جنيه مصري البنك الأهلى الكويتى بيريوس 17,28 جنيه مصري 17,38 جنيه مصري بنك التعمير والإسكان 17,28 جنيه مصري 17,38 جنيه مصري البنك الأهلي المصري 17,26 جنيه مصري 17,36 جنيه مصري بنك مصر 17,26 جنيه مصري 17,36 جنيه مصري

شركات الصرافة:

ويتيح البنك المركزي المصري، تداول العملة الخضراء، وبيع وشراء الدولار الأمريكي، ولكن بشكل محدود عن باقي البنوك، حيث يسمح البنك المركزي لجميع شركات الصرافة، التي ترغب في بيع الدولار الأمريكي، والمعلن عنه في البنوك، وذلك بهدف القضاء على منابع السوق السوداء للدولار الأمريكي، داخل السوق المصرية.

استقرار سعر الدولار:

وعلى صعيد آخر، يشهد بنك مصر استقرارا ملحوظا، في أسعار تداول العملات به، لاسيما في سعر الدولار، وهو أمر تم ملاحظته على مستوى الشهر.

سعر الدولار مقابل الجنيه:

يبدو أن تغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، عملية محدودة للغاية، في ظل استقرار سعر الصرف العالمي، مما أدى إلى نقص في سعر الدولار، ولكن في حدود قرش أو قرشين، وذلك في بعض البنوك فقط، مع ثبات سعر الدولار، في بنوك أخرى، تابعوا كل جديد فيما يخص سعر الدولار، هنا على موقع نجوم مصرية.

مقابل الجنيه المصري، عملية محدودة للغاية، في ظل استقرار سعر الصرف العالمي، مما أدى إلى نقص في سعر الدولار، ولكن في حدود قرش أو قرشين، وذلك في بعض البنوك فقط، مع ثبات سعر الدولار، في بنوك أخرى، تابعوا كل جديد فيما يخص سعر الدولار، هنا على موقع نجوم مصرية. وتبدأ حاليا شركات الصرافة، في صرف وتداول العملة الخضراء، لكن تحت رقابة شديدة من البنك المركزي المصري، وذلك تحسبا لعدم السيطرة على سعر الدولار في السوق.

الدولار اليوم:

تابعوا معنا أعزائي القراء، على موقعنا، موقع نجوم مصرية، متابعة دورية يومية لكافة تطورات سعر صرف الدولار ، وأيضا أسعار الشراء والبيع، حيث أن سعر الدولار، أصبح له تأثير كبير في السوق، وكذلك في أسعار باقي السلع المختلفة، كما يدخل بشكل كبير في التأثير على المعاملات المالية اليومية.

، وأيضا أسعار الشراء والبيع، حيث أن سعر الدولار، أصبح له تأثير كبير في السوق، وكذلك في أسعار باقي السلع المختلفة، كما يدخل بشكل كبير في التأثير على المعاملات المالية اليومية. وهو حال باقي العملات النقدية المتداولة، مثل الجنيه الاسترليني، واليورو والدينار الكويتي والريال السعودي، ونرجو أن تستمر تلك الحالة من الاستقرار، الذي يؤدي لاستقرار الحالة الاقتصادية في السوق المصرية.

Dollar price:

وعلى صعيد آخر، يتأثر حال الدولار في السوق المصرية، بتغير أحوال سعر الذهب في السوق، لأن الذهب معدن نفيس وعملة لا تبور، وعلى قدر مخزون الدول من الذهب، تحدد سمعة وقيمة عملتها، لذا لابد من متابعة الذهب والسيطرة عليه، لكي يطمئن السوق اقتصاديا، من مخاطر فقد العملة.