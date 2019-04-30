سعر الدولار اليوم | الأربعاء 1 مايو 2019 في البنوك .. تحديث تعاملات اليوم

نقدم لمتابعينا سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 1 مايو 2019 في البنوك المصرية مع تحديث تعاملات اليوم، حيث نتابع سوياً أسعار العملة الخضراء في جميع البنوك المصرية، وكذلك شركات الصرافة المختلفة، وهذا عقب تنفيذ قرار البنك المركزي الخاص بـ تعويم سعر صرف الدولار منذ شهور ماضية، ولهذا وعلى نحو يومي نجد تغير في سعر العملات، وبالأخص الدولار الأمريكي، لنجده تقريباً وبشكل يومي يتأرجح في بعض الفترات بين الصعود، وفي فترات أخرى يصيبه الهبوط، وهذا طبقاً لآليات الطلب والعرض، كما نجد سعر الدولار في مصر تشهد حالة طفيفة من الإرتفاع التدريجي، بعدما شهد أول ذلك العام هبوط مفاجئ، ليصل سعره لنحو الـ 16.00 جنيه مصري في فترة عطلة المصانع الرسمية في دولة الصين وتوقف حركة الإستيراد.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 مايو 2019

اليوم نجد سعر الدولار اليوم تشهد حالة إستقرار، وهذا بعد الصعود التدريجي له لمدة الأسبوع الكامل، لتتراوح سعر الدولار اليوم في بنوك مصر ما بين الـ 17.12 إلى الـ 17.20 عند الشراء، بينما تتراوح أسعار البيع ما بين الـ 17.22 إلى الـ 17.30 جنيه، وعبر جدول سعر الدولار اليوم نتابع كافة البنوك الرسمية في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 17.16 جنيه أقل سعر للبيع: 17.19 جنيه مصرف أبوظبى الإسلامى بنك عودة

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 17.16 17.23 5 ساعات بنك البركة 17.15 17.25 3 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.15 17.25 يوم واحد المصرف المتحد 17.14 17.24 5 ساعات بنك المشرق 17.13 17.23 19 ساعة المصرف العربى الدولى 17.13 17.23 26 دقيقة بنك التنمية الصناعية 17.13 17.23 21 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.13 17.23 20 ساعة البنك الأهلى اليونانى 17.13 17.23 23 ساعة البنك الزراعى المصرى 17.13 17.23 4 ساعات بنك التعمير والإسكان 17.13 17.23 يوم واحد بنك مصر إيران التنمية 17.13 17.23 23 ساعة البنك العقاري المصري العربي 17.12 17.22 5 ساعات بنك بلوم 17.12 17.22 35 دقيقة بنك الكويت الوطني NBK 17.12 17.22 ساعة واحدة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.12 17.22 3 ساعات بنك مصر 17.12 17.22 3 ساعات البنك الأهلي المصري 17.12 17.22 3 ساعات البنك التجاري الدولي (CIB) 17.12 17.22 36 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.12 17.22 3 ساعات بنك الإسكندرية 17.12 17.22 يوم واحد اتش اس بى سى HSBC 17.12 17.22 22 ساعة كريدى أجريكول 17.11 17.21 3 ساعات بنك قناة السويس 17.11 17.21 ساعة واحدة بنك الإستثمار العربي AIB 17.11 17.21 3 ساعات البنك المركزى المصرى 17.11 17.23 23 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.10 17.20 ساعتين بنك عودة 17.09 17.19 ساعتين

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

لعل البنك المركزي المصري نجح وبجدارة في أن يقضي على السوق الموازية، وتمكن من حد حالات الشراء والبيع العشوائية التي كانت تصيب العملات في مصر، فقد صارت أسعار السوق السوداء على مقربة شديدة من سعر صرف الدولار في البنوك المصرية الرسمية، حتى أصبح الفارق لا يتعدى الـ 5 قروش، لتسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ بنحو الـ 17.20 عند الشراء، بينما تسجل نحو الـ 17.25 جنيه عند البيع، ويتوقع الخبراء في السوق المصرفي أن تتراجع الأسعار قليلاً على نحو متوازي مع التراجع لدى البنوك المصرية، وهذا بعد أن إنتهى المستوردين من جلب متطلبات السوق المحلي المصري من ملابس وسلع كافية لموسم عيد الفطر المبارك ومن قبله موسم رمضان.

سعر الدولار الجمركي

– الجميع على علم بأن الحكومة المصرية تقوم بتدعيم سعر الدولار الجمركي، وهذا الغرض يؤدي لتخفيض أسعار السلع المستهلكة، ولو على نحو طفيف، وفي الطبيعي نجد سعر الدولار الجمركي يمثل نسبة الـ 90% من سعر الدولار في بنوك مصر، وبالفعل وكما أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، تم تخفيض سعر الدولار الجمركي من الـ 16.25 إلى نحو الـ 16.00 جنيه مصري.

– مصدرة إدارة تقييمات الجمارك عقب القرار الصادر من وزارة المالية عن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند الـ 16 جنيه بالنسبة للسلع الإستهلاكية، بينما قضت بتحرير السعر إلى الـ 17.97 جنيه بالنسبة للسلع الإستفزازية والترفيهية، وتلك السلع التي يطبق عليها قرار التحرير شملت السجائر، وهدايا أعياد الميلاد، وأدوات المكياج والتجميل، ومعجون الأسنان، والصابون، وأيضاً بعض الأنواع من الفاكهة، وأيضاً بعض أنواع الأسماك والتي منها الجمبري، كما أن القرار قد شمل الأدوات الكهربائية، والأدوات المنزلية التي تستورد من الخارج.

توقعات سعر الدولار في مصر الفترة المقبلة

من المتوقع له أن حالة الهبوط التدريجي في سعر الدولار أن تستمر خلال الفترة المقبلة، وهذا بعد إنتهاء موسم شهر رمضان المبارك، وأيضاً عيد الفطر المبارك، وحينما يقوم المستوردين من إنتهاء سد ما يحتاجه السوق المصري من سلع متنوعة، وكان سعر العملات في مصر للمتابع، يجده قد تحرك في البنوك المصرية الرسمية في نهايات شهر مايو السابق، حيث خلال الفترة الماضية قد إرتفع سعر الدولار من الـ 17.73 جنيه إلى الـ 17.14 جنيه، ليكون قد وصل منذ تنفيذ قرار التعويم إلى أعلى سعر له.

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