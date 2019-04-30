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سعر الذهب اليوم | الأربعاء 1 مايو 2019 وتعاملات محلات الصاغة وسوق الذهب

كتب محمد عصام آخر تحديث

نستعرض لمتابعينا سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2019 مع تعاملات المعدن الأصفر في محلات الصاغة وسوق الذهب، ولعل أسعار الذهب في مصر تشغل فئات عريضة من الشعب المصري، حيث نجد بأن أول المهتمين به المستثمرين، وكذلك المدخرين، وأيضاً صاحبي محال الصاغة، وكذلك الشباب المُقبل على الزواج، وللمتابع يجد أن سعر الذهب يعيش طوال أيام الأسبوع حالة مستمرة من التأرجح ما بين الإنخفاض تارة والصعود تارة أخرى، وهذا لإرتباطة بالعديد من العوامل من أهمها قانون الطلب والعرض، وكذلك سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية الرسمية، حيث نعمل على تحديث الأسعار فور التغير لها في سوق الذهب أول بأول.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2019

لعل أسعار الذهب في مصر تشهد حالات من التذبذب، حيث نجد ولمدة نحو الـ 2 يوم، أو الـ 3 يوم هبوط السعر، ومن ثم يقوم بالصعود مرة ثانية، وللمتابع لـ سعر الذهب اليوم يجد أن عيار الـ 21 الأوسع إنتشاراً بـ مصر قد بلغ نحو الـ 609 جنيه، وموعدنا الآن مع جدول سعر الذهب في الأسواق المحلية المصرية، حيث أن تلك الأسعار لا تشمل سعر المصنعية أو الدمغة وهي كالآتي:

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي
سعر جرام الذهب عيار 24 696 _____
سعر جرام الذهب عيار 22 647 ____
سعر جرام الذهب عيار 21 609 ____
سعر جرام الذهب عيار 18 522 _____
سعر جرام الذهب عيار 14 408 _____
سعر الجنيه الذهب 4872 _____
سعر أوقية الذهب _____ 1,274 $
سعر كيلو الذهب 696,000 ____

أسعار الذهب بـ محلات الصاغة في مصر

متوسط سعر الدمغة والمصنعية في محال الصاغة يتراوح ما بين الـ 30 إلى الـ 65 جنيه، حسب نوع الذهب بإختلاف العيار، وأيضاً يتخلف من محافظة لأخرى وبإختلاف محال الصاغة، وكذلك حسب التاجر، حيث أن النسب في الغالب تتراوح من 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب، ولعل سعر المصنعية تشهد تفاوتات وأيضاً على حسب التاجر، ولكن سعر جرام الذهب لا يشهد أي تفاوت يذكر، وهذا لأنه مرتبط مع سعر الذهب عالمياً.

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عن الكاتب

محمد عصام

مصري الجنسية، حاصل على بكالوريوس تجارة، مداوم على قراءة القرآن الكريم، محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب متنوع، اجتماعي، رياضي، ثقافي، سياسي، وكل ما يهم ويفيد المجتمع كافه،أحد كتاب موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ، أحد كتاب موقع كلمة، وصفحة كلمة، وباحث تاريخي عاشق للقراءة والكتابة، مغرد في حقول العلم والمعرفة، هائم في بساتين الثقافة والتاريخ، أعشق القبة السماوية وكل مايتعلق بالفلك والجغرافيا ومهتم بالعلوم والتاريخ والثقافة. ((خير مكان في الدجى سرج سابح .... وخير جليس في الأنام القرآن الكريم))

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