سعر الريال السعودي اليوم | الأربعاء 1 مايو 2019 في البنوك تحديث على مدار الساعة

نعمل على تقديم سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1 مايو 2019 في جميع البنوك المصرية تحديث مستمر طوال اليوم، وكذلك السوق السوداء، لعل سعر الريال السعودي في مصر تلقى إهتمام بالغ من جانب المواطن المصري، ويرجع السبب إلى تداول الريال السعودي في مصر، ونجد دائماً ما يكون البحث عنه على نحو مستمر، ولعل مصر تعتبر من الدول الأكثر عدداً من حيث المعتمرين والحجاج كل عام، كما نجد الجالية المصرية التي تعمل في المملكة العربية السعودية كبيرة الأعداد، حيث تعتبر أكبر جالية أجنبية على الأراضي السعودية، وسعر الريال السعودي نجده يختلف من بنك إلى غيره، والسبب بأن كل بنك يعمل على تحديد السعر معتمداً على آليات الطلب والعرض، والتى بالتالي تختلف من بنك إلى غيره، وهنا نجد الإختلاف في السعر، ولكن هذة الإختلافات لا تتجاوز القليل من القروش وتكون طفيفة جداً.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1 مايو 2019

لعل العملة السعودية تشهد حالة إستقرار داخل البنوك المصرية الرسمية، حيث أن حالة الطلب والعرض أصبحت ذات معدل طبيعي داخل سوق العملة المصري، حيث سجلت سعر الريال السعودي اليوم في حالة الشراء في البنك الأهلي المصري نحو الـ 4.57 جنيه، في حين بلغت نحو الـ 4.60 جنيه في حالة البيع، وموعدنا الآن مع جدول أسعار الريال السعودي في كافة البنوك المصرية عامة وخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 4.57 أقل سعر للبيع: 4.58 اتش اس بى سى HSBC بنك عودة

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ اتش اس بى سى HSBC 4.57 4.59 يوم واحد المصرف العربى الدولى 4.57 4.60 ساعتين بنك بلوم 4.57 4.59 ساعة واحدة البنك المصرى الخليجى 4.56 4.59 3 ساعات البنك الأهلي المصري 4.56 4.59 4 ساعات بنك مصر 4.56 4.59 4 ساعات البنك المركزى المصرى 4.56 4.59 يوم واحد بنك عودة 4.56 4.58 3 ساعات مصرف أبوظبى الإسلامى 4.56 4.60 6 ساعات البنك الزراعى المصرى 4.55 4.61 5 ساعات بنك قناة السويس 4.55 4.59 ساعتين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.55 4.60 يوم واحد بنك الإستثمار العربي AIB 4.55 4.59 4 ساعات البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.55 4.60 21 ساعة بنك المشرق 4.55 4.60 21 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.55 4.59 ساعتين بنك مصر إيران التنمية 4.54 4.60 يوم واحد البنك الأهلى اليونانى 4.54 4.61 24 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.54 4.59 4 ساعات المصرف المتحد 4.54 4.60 6 ساعات كريدى أجريكول 4.54 4.59 4 ساعات بنك الكويت الوطني NBK 4.54 4.60 ساعتين البنك العربي الأفريقي الدولى 4.54 4.59 4 ساعات بنك الإسكندرية 4.54 4.59 يوم واحد بنك التنمية الصناعية 4.53 4.60 22 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.53 4.63 6 ساعات بنك التعمير والإسكان 4.51 4.63 4 أيام بنك البركة 4.50 4.64 4 ساعات

سعر الريال السعودي اليوم في السوق الموازية

لعل هناك إختلاف بين سعر الريال السعودي في السوق الموازية وتجار العملة، عن الأسعار الرسمية في البنوك المصرية، وهذا لتوجه تجار الريال السعودي لإستغلال إحتياج المواطن المصري لهذة العملة، وعلى هذا يقوم التاجر برفع أسعار الشراء والبيع، حيث سجلت سعر الريال السعودي اليوم في السوق الموازية في حالة الشراء نحو الـ 4.60 جنيه، في حين بلغ نحو الـ 4.65 جنيه في حالة البيع، وهذا فارق نحو الـ 3 قروش عن أسعار البنوك الحكومية.

كما نرحب دوماً بجميع تعليقاتكم عن توقعات سعر الريال السعودي في مصر أثناء الأيام المقبلة في المكان المخصص لذلك أدنى التقرير داخل صندوق التعليقات.

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