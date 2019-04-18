عروض كارفور السعودية لشهر أبريل 2019 | تعرف على تخفيضات عروض الأجهزة الكهربائية ومختلف المنتجات

يبحث العديد من المواطنين عن عروض كارفور السعودية يوميا، حيث تمثل تلك العروض فرصة للمواطنين للاستمتاع بتخفيضات كبيرة في الأسعار مقارنة بالأيام العادية، وتعتبر سلسلة محلات كارفور من أكبر المتخصصين في بيع السلع بالتجزئة، ويوجد منها نوعين هما هايبر ماركت وسوبر ماركت، والأكبر والذي تتواجد فيه السلع بكثرة هو الهايبر ماركت، وسوف نستعرض معكم اليوم في موقع نجوم مصرية أحدث عروض كارفور اليوم هايبر ماركت السعودية، والتي أعلن عنها مؤخرا خلال الأيام القليلة الماضية.

عروض كارفور السعودية لشهر شعبان 1440

هذه أبرز المنتجات التي أعلن عنها كارفور السعودية في محلات الهايبر ماركت تحت شعار مهرجان المنتجات السعودية، وتمتد هذه العروض من 12 شعبان حتى 18 شعبان من عام 1440 هجرية، والموافق من 17 أبريل 2019 وحتى 26 أبريل 2019 ميلادية أو حتى نفاذ الكمية أيهما أقرب.

لعل من أبرز المنتجات في هذا الإعلان الخاص بهذا الشهر عروض الأجهزة الكهربائية والتكنولوجية الحديثة، ومنها الشاشات وأجهزة الجوال بمختلف أنواعها من أشهر الماركات التجارية العالمية، وكذلك المنتجات الغذائية المتنوعة والخضروات الطازجة والملابس وغيرها الكثير من المنتجات التي تحظى على رضى جميع عملاء هايبر ماركت كارفور، وكانت عروض كارفور السعودية الخاصة بهذا الشهر على النحو التالي

نجوم مصرية تتابع عروض كارفور السعودية لشهر أبريل

متابعة مستمرة من موقع نجوم مصرية لأحدث وأجدد العروض من كارفور السعودية 2019، حيث قامت سلسلة كارفور في المملكة باستغلال المناسبة الشهرية للإعلان عن مجموعة من العروض والتخفيضات القوية، لتناسب وتلبي أذواق ورغبات المشتري السعودي المختلفة، ويستطيع جميع المواطنين في السعودية استغلال الفرصة وامتلاك منتجات متميزة والتمتع بتخفيض كبير عن السعر في السوق الخارجي فقط من خلال عروض كارفور.

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